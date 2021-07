En jornada marcada por los reclamos de la derecha, Convención Constitucional aprueba ampliar la mesa a 9 cupos, incluyendo dos para pueblos originarios

Durante la votación, la constituyente Marcela Cubillos criticó que “tuvimos una votación, con una pregunta. Fueron a reclamar los amigos de la mesa, y la mesa sin ningún carácter ni respeto a la legalidad cambia la pregunta”.

“Esto no es nada auspicioso. No se puede conducir con ese nivel de arbitrariedad. No tenemos las mínimas garantías”, acusó la convencional de la UDI.

El independiente Ricardo Neumann también cuestionó la votación, específicamente la de los dos cupos de pueblos originarios en la mesa directiva: “Se agregaron de la nada, del sombrero, dos cupos para escaños reservados en la mesa”.

Por otra parte, Raúl Celis (RN) dijo que “hay un cúmulo de errores que la mesa no fue capaz de hacer frente y que a mi juicio constituyen evidentes vicios de procedimiento”.

En tanto, Teresa Marinovic dijo, en relación a la votación de los dos cupos para pueblos originarios, que “parece que en Chile hay ciudadanos de primera y segunda categoría y que definitivamente esta Convención Constituyente se va a regir por determinados grupos de interés, y nuevamente los ciudadanos comunes y corrientes van a salir perdiendo en todo este escenario”.

En contraparte, el convencional Manuel Ossandón anunció acciones legales en contra de la mesa directiva: “Hemos visto un espectáculo lamentable en cuanto al procedimiento (…) junto al convencional Logan estudiaremos acciones legales para eliminar el actuar de la mesa directiva”.

