La actriz australiana Margot Robbie, quien saltó a la fama con su papel en “El lobo de Wall Street”, recordó lo nerviosa que estaba al momento de rodar una secuencia íntima con el protagonista de esa película, Leonardo DiCaprio.

En el filme de Martin Scorsese la actriz encarnó a la esposa de un agente de la bolsa neoyorkina, personificado por DiCaprio, quien incluso fue nominado al Oscar por esa interpretación.

En recientes declaraciones, Robbie reveló que no podía tranquilizarse antes de filmar las escenas de sexo con el actor, por lo que en el momento previo a que las cámaras empezaran a rodar decidió beber alcohol. “No voy a mentir, me tomé un par de tragos de tequila porque estaba muy, muy nerviosa”, declaró la actriz.

Años atrás Robbie ya había manifestado que, al no haber filmado nunca antes una escena de sexo, la experiencia fue extraña. “No había filmado una secuencia de sexo de principio a fin como la que hice en ‘El lobo de Wall Street’. Ésa fue mi primera. Muchas personas te están mirando. Es tan incómodo (…) Pensaba cuanto antes lo hagas, antes podrás dejar de hacerlo”, recordó.

En esta nueva entrevista, también contó que en ese momento no dimensionó el impacto que iba a tener el filme. “Honestamente, sé que suena tonto ahora, sabiendo lo grande que se volvió la película, pero en ese momento, pensé: ‘Nadie me notará, no importa lo que haga en esta película porque todo el mundo se va a centrar en Leo (DiCaprio). Yo estaba con la actitud de ‘pasaré inadvertida'”, recordó.

Hace algún tiempo, Robbie admitió no haber estado “emocionalmente lista” para la pérdida de privacidad cuando esa película la catapultó a la fama. “Algo estaba pasando en esas primeras etapas y todo fue bastante horrible, y recuerdo haberle dicho a mi mamá: ‘No creo que quiera hacer esto’. Y ella me miró y dijo: ‘Cariño, creo que es demasiado tarde para no hacerlo’. Y me di cuenta de que el único camino era hacia adelante”, señaló.

Este año la actriz suena fuerte en la carrera hacia el Oscar por su protagónico en “Babylon”, el largometraje del director de “La La Land”, Damien Chazelle.

/psg