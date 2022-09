Qué forma tendrá un nuevo proceso constituyente es parte de lo que los partidos políticos están deliberando por estas semanas, y aunque la opción mayoritaria parece ser una nueva Convención, hay otras voces que empiezan a alejarse de esa postura. Es el caso del ex convencional de RN, Cristián Monckeberg, que remarcó que “hacer lo mismo: resultados similares”.

“Yo escucho en privado que todos dicen ‘no, no queremos una nueva Convención’, de lado y lado. Es bueno empezar a despejarlo y decirlo, parece como que hubiera vergüenza en decirlo, que no se atreven a decirlo. El ex Presidente Lagos lo señaló, Alberto Mayol, Alejandra Matus. Es evidente que si nosotros mantenemos o creamos un mismo sistema como el que hubo vamos a tener los resultados parecidos”, aseveró Monckeberg en Radio Universo.

Consultado específicamente por si él está de acuerdo con ese mecanismo, el ex parlamentario dijo que “a secas, como está hoy día, no creo que sea conveniente. Puede ser una Convención con una comisión de expertos que tengan derecho a decidir y a voto, que se elija otro grupo por sorteo. Hay diferentes fórmulas”, sumó.

Para Monckeberg, “si tenemos una Convención con listas de independientes y la única diferencia es que en vez de tener un año durará 6 meses y en vez de 154 miembros tendrá 100, será más o menos parecido”, criticó.

Por eso, a su juicio habría que buscar otras fórmulas. “Si queremos llegar a buen puerto, porque otro numerito y seguir en esto no creo que aguante la ciudadanía, buscar alternativas no me enreda para nada, hay que empezar a decirlo”.

Ante la crítica de los sectores independientes de que una fórmula que no se asemeje a una Convención sería una “cocina”, el ex presidente de RN contestó que “todo es cocina, si la propuesta de Constitución también fue cocinada y por la Convención elegida y una cocina de aquellas, si no quedó ni acta. Y era una cocina con algunos nomás, nos quedamos desde afuera viendo por la ventana cómo cocinaban”.

“Si hay gente elegida, legitimada y se debate a puertas abiertas, con actas, qué bien que eso resulte. Ahora, cómo incorporar a los independientes, pueden ser fórmulas que la propia Convención, una vez elegida, los incorpore, proporcionalmente a las fuerzas que se fueron eligiendo”, aseguró.

