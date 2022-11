Siete puntos cayó la aprobación del presidente Gabriel Boric, según dio a conocer una nueva edición de la Encuesta Criteria correspondiente al mes de octubre. Según detalló, con esto su aprobación quedó en un 31%, cifra más baja de su gestión. De igual forma la desaprobación a su labor subió siete puntos porcentuales ubicándose en un 57%, la más alta que ha tenido desde que resultó electo.

En la misma línea, de acuerdo a lo que detalló esta nueva edición de la encuesta, la desaprobación del Gobierno subió 9 puntos porcentuales en relación a la medición de septiembre, llegando a un 62%, mientras que la aprobación del mismo cayó 7 puntos ubicándose en un 30%.

Nuevo proceso Constituyente

Como ha sido la tónica durante las últimas ediciones de la medición, también se abarca el tópico de un nuevo proceso constituyente, ahora tras el triunfo del rechazo, con un 72% apuntando a que se debe definir un mecanismo para elaborar una nueva protesta constitucional, y con un 28% señalando que se mantenga la Constitución actual.

En relación al mecanismo que se debe utilizar para redactar la nueva Constitución, un 67% apunta a que se designe un comité de expertos, mientras que un 25% apunta a que se escoja una nueva Convención Constitucional y un 8% a que el Congreso sea el encargado de redactarla.

Para esta edición la encuesta también suma un tópico de orden público y la labor de Carabineros a tres años del estallido social, es así como si en enero del 2020 un 53% sostenía que Carabineros incitaba a la violencia en las manifestaciones, la cifra se ha reducido a un 28% para este 2022. A su vez, en el mismo periodo de tiempo, un 51% sostenía que Carabineros dañaba intencionalmente a los manifestantes en las protestas, cifra que ha bajado a un 31%.

Finalmente, en este aspecto un 44% sostiene que las bandas de narcotraficantes estuvieran involucradas en el estallido social -un aumento de 5 puntos en relación a enero del 2020-, y un 30% cree que fueron organizaciones políticas internacionales las responsables.

Percepción de la economía

En relación a la percepción de la economía, un 59% de los encuestados considera que es mala, un 40% regular y sólo un 1% que es buena, con el 53% sosteniendo que su situación económica personal es sólo regular, mientras que el 39% la considera mala y sólo un 10% cree que es buena.

Siguiendo la misma línea, un 26% sostiene que sus ingresos no le permiten cubrir sus gastos básicos, un 45% que sus ingresos no le permiten pagar las deudas y un 83% que sus ingresos no le permiten ahorrar.

Metodología

El estudio dado a conocer esta jornada incorpora una muestra total de 1.000 casos y se aplicó entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre de 2022 a través de un panel online, formado por personas predispuestas a participar en estudios de mercado y opinión. La encuesta fue hecha sobre un panel cerrado y el grupo objetivo participante corresponde a mujeres y hombres de 18 años o más, de los niveles socioeconómicos A, B, C y D, residentes en todo Chile.

/psg