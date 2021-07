El próximo lunes arranca el segundo semestre escolar. Ese día también debutan las nuevas normas que rigen para la educación en el renovado plan Paso a Paso, donde un colegio que esté ubicado en una comuna en Fase 1 podría mantenerse abierto. Sin embargo, esa situación no se dará en ninguno de los recintos de la Región Metropolitana, puesto que hasta ahora todas se encuentran en Fase 3.

A pesar de aquello, no todos los sostenedores de la educación en la capital definieron volver presencialmente justo el día -26 de julio- que se inicia formalmente el segundo semestre escolar. De hecho, hay varios municipios que lo postergaron o recién la semana que viene iniciarán un proceso de consulta para tomar la decisión. Otros, con cambio de alcalde de por medio, dicen que la infraestructura que recibieron no les permite cumplir con los protocolos establecidos, por lo que no podrían, por el momento, regresar a las aulas.

Karina Delfino (PS), alcaldesa de Quinta Normal, es tajante: “Le hago un llamado al ministro: que venga a terreno, que venga a visitar nuestras escuelas. La realidad que lamentablemente vivimos y que hace imposible un retorno a clases de manera presencial”, señala. Agrega que lo anterior se da “tanto por los protocolos Covid, pero también por el grave abandono en que recibimos los establecimientos”. Por eso, asegura, como municipio necesitan “que el Ministerio de Educación tome cartas en el asunto y ayude con una inyección de recursos a nuestras escuelas, porque en el déficit presupuestario que nos encontramos en el municipio y la corporación no podremos conseguir las medidas mínimas para garantizar la dignidad de nuestros niños y niñas”.

En Santiago, en tanto, la alcaldesa Irací Hassler (PC) detalla que hoy tienen “19 de 44 establecimientos que no cumplen con los criterios que ha establecido el propio gobierno central para la posible reapertura de los establecimientos”.

“Entendemos la importancia del retorno presencial a clases”, dice, a su vez, Gonzalo Durán (ind.), alcalde de Independencia, quien en oportunidades anteriores había señalado que solo a partir de Fase 3 analizarían un retorno. Por eso, señala que la vuelta a clases presenciales se hará en concordancia con las comunidades a través de procesos de deliberación participativa en los consejos escolares de cada establecimiento. “Ese proceso se inicia una vez que culminen las vacaciones de invierno”, asegura. Agrega, eso sí, que ya están preparando todas las condiciones físicas y de protocolos necesarios para llevar adelante el proceso.

Situación similar viven en Maipú, aunque sin plazos establecidos. Lo claro es que este lunes no vuelven a clases porque, explican, el nuevo alcalde Tomás Vodanovic (RD) se comprometió con los diferentes estamentos de la educación y gremios de la salud a trabajar una propuesta de retorno en conjunto, en una mesa de trabajo y de momento están levantando el estado en que están los colegios. “El catastro ya está en marcha y será la base de nuestra mesa de trabajo con el Colegio de Profesores, sindicatos, docentes, directivos, madres, padres y apoderados, estudiantes y especialistas en salud para trabajar en conjunto por una vuelta a clases segura para todas nuestras comunidades educativas”, asegura el edil.

En San Miguel, en tanto, la alcaldesa Erika Martínez (CS) -también debutante- detalla que en su comuna existen 10 establecimientos educacionales municipales, los cuales la próxima semana “empezarán a discutir en conjunto con sus consejos escolares el plan de retorno a clases”. Dice, eso sí, que todos sus establecimientos cuentan con las condiciones para hacer clases híbridas. “Estamos trabajando en una planificación de aquí a este viernes para conversar con los consejos escolares para tomar esas decisiones, de cuándo se vuelve a clases y en qué forma”, añade. La idea, dice, es tomar decisiones seguras y a mediano plazo sin estar al vaivén del Covid y los cambios de fases del Paso a Paso.

Y mientras desde Puente Alto -que comanda en RN Germán Codina- aseguran que aún no hay una definición al respecto y que esta se tomará la próxima semana, en Estación Central aclaran que este lunes no retornan y que la decisión está siendo evaluada con cada comunidad escolar. “Tenemos deficiencias de infraestructura y conectividad en nuestros establecimientos educacionales, por lo que no sería seguro para los y las estudiantes un retorno masivo a clases presenciales. Existe la voluntad de avanzar, pero pensamos que este proceso debe ser progresivo y acordado en conjunto con la comunidad escolar”, expone el alcalde Felipe Muñoz (ind.).

Vuelven, pero con consideraciones

Hay municipios que ya tienen fijado que regresarán a la presencialidad. O que al menos darán esa posibilidad a sus estudiantes. Pero que eso no será desde este lunes.

Tal es el caso de Providencia, donde la alcaldesa Evelyn Mathei (UDI) explica que “la salud de los alumnos es lo más importante, por lo que hemos adoptado una serie de medidas y protocolos para el regreso seguro a clases presenciales, el cual se realizará a partir del lunes 2 de agosto”. La exsenadora asegura que el retorno será voluntario, “por lo que si una familia desea continuar con las clases online estarán todas las condiciones tecnológicas para las transmisiones telemáticas”.

Asimismo, René de la Vega (ind.), alcalde de Conchalí, señala que “es importante” volver a escuchar a las comunidades educativas y que la disposición es regresar. Por eso, expone, han “puesto en la mesa a los profesores y las familias iniciar la presencialidad desde agosto, lo que ha sido bien recibido”. Aclara, eso sí, que a pesar de lo anterior seguirán considerando cómo evolucione la pandemia ante eventuales retrocesos y avances.

En La Reina, uno de los alcaldes oficialistas que no había dado señales de apertura, ahora sí las entrega: algunos establecimientos iniciarán retornos focalizados, como por ejemplo los terceros y cuartos medios técnico-profesionales y estudiantes con necesidades educativas especiales que requieren de atención presencial. Paulatinamente, explican desde la comuna, se irán sumando otros niveles, con el fin de ir avanzando gradualmente a un retorno a clases presenciales. “Sin embargo, porque nos interesa saber la opinión de nuestros vecinos desde este viernes 23 hasta el próximo 30 de julio levantaremos una encuesta para tomar una decisión basada en la opinión de nuestra comunidad”, expone el alcalde José Manuel Palacios (UDI).

Ñuñoa tendrá algunos establecimientos abiertos, aunque no todos. “Lo que hemos conversado con las comunidades educativas es que las vamos a escuchar”, asegura la edil Emilia Ríos (RD). Y agrega: “En esa línea, nuestros colegios deberían abrir para que de manera voluntaria niñas, niños y adolescentes puedan asistir a clases. De esta manera avanzamos un retorno semipresencial a clases respetando los aforos, protocolos de higienización y, por sobre todo, la voluntariedad de los padres, madres y apoderados”.

En Buin también tienen programado el retorno, pero este será gradual: “Vamos a partir con terceros y cuartos medios de los colegios técnicos”, explica Miguel Araya (UDI), edil de la comuna, quien dice que quieren ir avanzando gradualmente dependiendo del comportamiento de ellos. Eso sí, advierte que luego de una consulta comunal, observó que “el 90% de los apoderados no quiere volver”.

El retorno

Hay también municipios que siempre se han sumado a la presencialidad y que esta vez no será distinto. Tal es el caso de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Desde este último, la nueva alcaldesa Camila Merino (Evópoli) explica que la decisión se tomó porque “para los niños y padres son importantes las clases presenciales”, por lo cual tienen los colegios preparados, “con la señalética y los protocolos adecuados”.

“Soy parte de los alcaldes que estuvimos siempre por volver a clases presenciales voluntarias, porque tengo la convicción de que en el proceso de aprendizaje, el daño a la salud mental ha sido muy significativa para nuestros niños, además de la imperiosa necesidad de los padres de volver a sus trabajos. Ahora el desafío es generar una cultura de prevención al interior de los establecimientos y disponer todas la medidas que ayuden a prevenir los contagios”, dice, a su vez, Cristóbal Lira (UDI), alcalde de Lo Barnechea.

Al respecto, Raúl Figueroa, ministro de Educación, indica que a partir del lunes “los establecimientos volverán a las actividades presenciales en condiciones sanitarias cada vez mejores y que facilitan la apertura”. De hecho, añade que “los sostenedores han tenido todo este año para prepararse y abrir las puertas de sus escuelas”.

“Creemos que es fundamental que este proceso no se dilate más, considerando que cada día de cierre perjudica a los alumnos e impide a los apoderados tomar una decisión informada”, cierra el secretario de Estado.

