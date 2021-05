El cielo está más concurrido desde el inicio de la pandemia. Quizás la gente se quede despierta hasta más tarde debido a la incertidumbre de estos tiempos, quizás se trate de las numerosas misiones espaciales de 2020, o quizás sí nos visitan del espacio exterior. Cualquiera que sea el caso, una oleada de noticias ha demostrado que los avistamientos ovni han aumentado en todo el mundo desde el inicio de la crisis del coronavirus.

De hecho, el Centro Nacional de Informes OVNI/UFO en Estados Unidos, asegura que registraron más de 5.000 avistamientos en todo el país durante los meses de marzo, abril y mayo, justo cuando la mayoría de las naciones del mundo estaban confinadas e inmersas en la crisis. Peter Davensport, el director de este centro ufológico, explicó en la misma página web que esto significa un aumento del 51% con respecto al mismo periodo de tiempo en 2019.

Las redes sociales también se inundaron de fotografías, vídeos y testimonios de personas que aseguraban ver luces muy extrañas en el cielo. En algunas imágenes se ven unos pequeños puntos brillantes que aparecen y desaparecen, o pequeños destellos brillantes que parecen ir en línea recta, y que se expanden formando una especie de burbuja. Pero esto, como casi todo, puede tener una explicación.

Los destellos que parecen ir en fila son, en realidad, una red de 700 satélites Starlink de Space X, la compañía del magnate sudafricano Elon Musk, que tiene como objetivo brindar un servicio de internet de banda ancha y de cobertura mundial a bajo costo. Además, algunas luces (las de mayor tamaño) se pueden tratar de Venus, el sexto planeta más grande del sistema solar, ya que en algunas fechas es más visible después de la puesta del sol. Esto lo aclaró en su Twitter el divulgador científico español Álex Riveiro después de que aparecieran numerosos bulos en la red.

Por su parte, Yohanan Díaz, periodista especializado en el fenómeno ovni, explica que sí hubo un incremento de avistamientos, pero que este incremento se dio porque la gente estaba en casa y tenía más tiempo de mirar hacia afuera por la ventana o por el balcón. “Todos estaban más pendientes de su entorno, y miraban más al cielo, estaban atentos a lo que antes no veían, ya que eso era lo único que se podía hacer en aquel momento. Ahí se encontraron con esas extrañas luminiscencias y objetos voladores. Pero… ¿son o no son de este planeta?, eso no lo sabemos. El testigo, por ahora, no tiene la capacidad de comparar el avistamiento con un avión, con un globo, o con un cometa”, dice.

“Pudo darse una mala interpretación. Durante el confinamiento los Gobiernos de diferentes países vigilaban, mediante drones o helicópteros, que su población respetara las medidas de restricción”. Díaz explica que algunos organismos internacionales que se dedican a investigar el tema ovni, como la Mutual UFO Network (MUFON), aseguran que el 90% del total de los avistamientos se tratan de malas apreciaciones de los testigos. “La única manera de asegurar que estos avistamientos son de índole extraterrestre es que tengamos un contacto real con los posibles tripulantes de las naves”, reflexiona Díaz.

El furor de los ovnis llegó hasta el Pentágono. En abril, esta institución publicó unas grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNI). Se tratan de unas cintas grabadas entre el 2004 y 2015 que la Armada estadounidense no había difundido oficialmente hasta ese momento. Por otra parte, en agosto, el Departamento de Defensa de EE.UU. creó una unidad especializada para estudiar los Fenómenos Aéreos no identificados (UAPTF, por sus siglas en inglés). Algo que llamó la atención de algunos medios de comunicación importantes a nivel mundial, ya que crear este tipo de unidades supone una inversión millonaria por parte del Estado. “La misión es detectar, analizar y catalogar los fenómenos aéreos que pudiesen representar una amenaza para la seguridad nacional”, dice el comunicado emitido este 14 de agosto.

La herramienta de Google Trends también muestra cómo han cambiado nuestros intereses durante la cuarentena. En España las búsquedas de los términos ‘OVNI’ Y ‘UFO’ incrementaron considerablemente entre marzo y mayo, la etapa más crítica del confinamiento. Curiosamente este fenómeno también se trasladó a la prensa y a la televisión. Algunos habitantes de Puertollano (Ciudad Real) aseguraron ver unas extrañas luces blancas que se movían en el cielo. El diario digital de esta ciudad apunta que el fenómeno también se apreció en algunos lugares de Barcelona y Granada. Y por si fuera poco, en mayo, en un directo de los informativos de Telecinco, se aprecia una luz en forma de disco que pasa detrás del presentador y se hizo viral

/gap