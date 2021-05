“James Bond”, “Rocky” y los éxitos televisivos “The Handmaid’s Tale” y “Shark Tank” ahora serán parte del imperio de Amazon. Esto, porque Amazon anunció que va a comprar (MGM Holdings), estudio valorado en 8.450 millones de dólares.

Según reportan medios internacionales, en el anuncio de su acuerdo, Amazon considera que Metro Goldwyn Mayer será un gran aporte. “Complementa el trabajo de Amazon Studios, que se ha enfocado principalmente en producir programación de programas de televisión. Amazon ayudará a preservar la herencia y el catálogo de películas de MGM, y brindará a los clientes un mayor acceso a estas obras existentes. A través de esta adquisición, Amazon permitiría a MGM seguir haciendo lo que mejor saben hacer: una gran narración”.

Envidiable catálogo

“MGM tiene un amplio catálogo con más de 4000 películas: 12 hombres en pugna, Bajos instintos, Creed, James Bond, Legalmente rubia, Moonstruck, Poltergeist, Toro salvaje, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven , The Pink Panther, The Thomas Crown Affair y muchos otros íconos, así como 17.000 programas de televisión, incluidos Fargo, The Handmaid’s Tale y Vikings—Que han ganado en conjunto más de 180 premios de la Academia y 100 premios Emmy“, dijo Mike Hopkins, vicepresidente senior de Prime Video y Amazon Studios.

“El valor financiero real detrás de este acuerdo es el tesoro de la propiedad intelectual en el catálogo profundo que planeamos reinventar y desarrollar junto con el talentoso equipo de MGM. Es muy emocionante y ofrece muchas oportunidades para contar historias de alta calidad”, agregó Hopkins.

“Estoy muy orgulloso de que el león de MGM, que ha evocado durante mucho tiempo la Edad de Oro de Hollywood, continuará con su historia, y la idea nacida de la creación de United Artists sigue viva de la forma en que los fundadores originalmente pensaron, impulsada por el talento y su visión. La oportunidad de alinear la historia de MGM con Amazon es una combinación inspiradora“, dijo dijo Kevin Ulrich, presidente de la Junta Directiva de MGM.

El que finalmente la compra por parte de la compañía creada por Jeff Bezos se lleve a cabo depende de aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre. Esta noticia se suma a la fusión de WarnerMedia y Discovery, anunciada la semana pasada.

