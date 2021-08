Colores primarios, así se titula una novela en clave sobre la campaña política de Bill Clinton en Estados Unidos en 1992, publicada inicialmente en forma anónima por el columnista político estadounidense John Klein y llevada al cine por Mike Nichols con John Travolta en las veces de Jack Stanton, el carismático candidato sureño que no es otro que el propio Clinton. Una obra que responde a la sana tradición periodística estadounidense de dejar registro de una u otra forma de su historia política. Poco tenemos por acá de eso, pero no harían mal los candidatos de revisar la obra de Klein. Después de todo no es otra cosa que el relato de un triunfo sorpresivo. Una historia de inesperados resultados políticos. Algo de moda hoy por estos lados.

Pero también harían bien en leer a Klien por su otro libro Politics Lost o un análisis de como los políticos estadounidenses han ido perdiendo su capacidad de hacer lo que un político debe hacer, liderar, esclavizados por las encuestas y los estrategas políticos. Y en tiempos en que las encuestas no atraviesan sus mejores momentos, puede ser el momento de volver al origen. Como dice Paula Escobar en su columna, que tituló precisamente Colores Primarios, “no es aventurado decir que habría sido difícil” que Gabriel Boric y Sebastián Sichel se convirtieran en candidatos sin primarias. Después de todo, “los favoritos de cada pacto corrían con amplia ventaja”, al menos en las encuestas. Pero “la competencia los hizo dar vuelta ese destino”.

Y en los tiempos en que prima “el principio de incertidumbre” como escribe Carlos Correa, solo queda hacer lo que los viejos políticos solían hacer. Irónico al fin, las viejas recetas pueden servir para el nuevo Chile. Aunque, hay que decirlo, Correa apunta a la liquidez de la política–recurriendo al manido término baumaniano de moda. “Pensar (hoy) que las certezas de antes pueden repetirse es una quimera”. Leer la política chilena hoy en “clave lineal” o pensar que el asunto se agota en el triángulo Boric, Sichel, Provoste, es un error, porque “si hay alguna certeza hoy, es lo inesperado que han sido los resultados”. “Hay un sector muy amplio de la población que electoralmente está en silencio”, agrega, citando la entrevista a Carlos Ruiz.

Y en ese punto, el de las certezas, Ascanio Cavallo agrega otro elemento el domingo. Para él, si bien “la elección presidencial podría plantearse entre unos seis o siete candidatos y tres grandes grupos (…) en un esquema electoral parecido al de 1970, cuando el grupo situado en el centro fue brutalmente apisonado por los dos flancos, con un masivo drenaje de votantes”, apunta –y no fue el único que por estos días recordó la elección del 70- el hecho es que “las condiciones son muy distintas a las de hace 50 años”. Los resultados de las últimas cinco elecciones han sido tan disímiles, “que no es posible establecer una hegemonía clara”. Lo único que queda vigente, como dice, es “la valoración de la gobernabilidad”. Y en estos tiempos, no es poco.

//escrito por Juan Paulo Iglesias, boletín semanal de Opinión de La Tercera

