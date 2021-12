Reacia por meses a explayarse sobre la pugna con su partido -la UDI- por la primaria, las derrotas, la situación de la derecha, o sobre sus seguidores que le insisten por redes sociales que “debió haber sido usted”, Evelyn Matthei ha vuelto. El miércoles declaró su apoyo a José Antonio Kast, 10 días después de la primera vuelta. Ni a ella ni a Joaquín Lavín los convocaron antes del comando republicano.

Quedan 13 días y la excandidata presidencial UDI dice que “a José Antonio lo conozco hace mucho tiempo. Salgo del silencio solo por apoyarlo”.

Lo debe querer harto.

Hace más de 10 años él fue candidato a presidente de la UDI. Me preguntó si lo podía acompañar en su lista y le dije “pienso distinto que tú en muchas cosas”. “Confío en ti”, me dijo. Lo hice, teniendo claro que representábamos almas súper distintas.

De hecho, en 2010 usted marcó un hito en la UDI al presentar un proyecto de aborto terapéutico… Varios no la quisieron por eso.

Sí, exactamente. Me quisieron llevar al Tribunal Supremo y toda la cosa. Pero de verdad creo en José Antonio como persona. Es súper honesto, dice lo que piensa, no teme sostener con calma y aplomo ideas que él sabe que son poco populares. Cuando pierde, no arma pataleta. Tiene un carácter tranquilo, amable, grato. Por eso lo apoyé esa vez y por eso decidí apoyarlo ahora. Chile está en una situación súper difícil; aun cuando tengo profundas diferencias con muchas de las cosas de su programa original, sí le pasaría las riendas en un momento como ahora.

¿Votó por Kast y no por Sichel?

Nunca digo por quién voté.

¿Por qué no? Tampoco quiso decir si votó Apruebo o Rechazo.

Me da lata. Tengo derecho a mantener mis errores y mis aciertos en privado.

¿Cuáles son sus profundas diferencias con Kast?

Hay profundas diferencias en algunos sentidos. Pero en materia de cuál es el tipo de sociedad a la que aspiramos hay profunda concordancia. Prefiero un país que haga cambios con estabilidad a cambios con mucha incertidumbre. Si me preguntas ¿cuánto valora la libertad? Estoy muchísimo más cerca de Kast que de Boric.

¿Qué le pasó con el programa económico, muy criticado porque no le cuadraban los números?

Ni Kast ni Boric pensaban pasar a la segunda vuelta. Esos programas no estaban hechos para ganar. Es como violento tener que votar por los candidatos que han estado como en los bordes, para no hablar de extremos.

¿No le gusta hablar de “extremos”?

No. De ninguno de los dos. Tenemos que empezar a cuidar el lenguaje. Chile está en un momento súper, súper difícil. Ninguno de los dos pensaba que podían estar en la segunda vuelta, y por lo tanto hicieron programas que apelan más a sus electorados más fieles y no a un 50 más uno por ciento de los votos.

¿A sus electores más duros?

Fieles, prefiero. Ninguno de los dos programas económicos es bueno. No veo que sea posible una disminución de impuestos; y el del otro lado es de verdad para llorar.

¿Qué más va a hacer por la campaña de Kast?

Tengo que revisar algunas cosas del programa, que no haya nada ahí que me moleste profundamente. No es una condición para apoyarlo, pero el ahínco que uno le pone es distinto. Me pedí dos semanas de vacaciones y mañana parto a Magallanes a hacer gira con Paula Daza; en algunas regiones se nos va a sumar Marcela Sabat.

Será su vocera política.

No creo en los títulos. Tengo súper claro que tengo un peso político y no tengo ganas ni de opacar ni de tomarme ningún puesto ni nada. Voy a apoyar.

¿Qué le falta a Kast que usted le aporta?

La mirada más liberal. Un aporte que puede ser importante en el tema de la mujer. En Providencia tenemos el mejor centro de apoyo a la mujer de Chile, y para mí es muy importante. También el tema del medioambiente, lo hemos hecho en forma muy activa: el cuidado del agua, de la energía, el tipo de plantas que tengo que tener. Hemos hecho también proyectos piloto muy interesantes en educación. Tengo harto que aportar en varios temas que me apasionan.

