El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reiteró su repudio por el ataque armado que se registró ayer en un predio de Carahue, Región de La Araucanía, y que dejó dos carabineros y un trabajador heridos a bala.

Junto con esto, el secretario de Estado hizo un balance de los diversos hechos de violencia que se han reportado este año en la macrozona sur.

“En momentos en donde la violencia, en momentos en donde las bandas criminales quieren ganarle territorio al Estado, es fundamental que el Estado esté más presente que nunca en esos territorios”, afirmó Delgado.

Según dijo, “no darle espacios al terrorismo, no darle espacios a la violencia, no darle espacios al uso de armas, es fundamental. Y todos los poderes del Estado deben estar alineados en esta estrategia: estar presentes en los territorios y hacer el trabajo que la gente espera de nosotros”. “Durante lo que va de este año 2021 ya tenemos más de 50 carabineros heridos y la mitad de de ellos heridos de bala, justamente en la macrozona sur”, aseguró el titular de Interior.

En ese sentido, reforzó el compromiso de las policías, “que tienen que cuidar justamente a todos quienes quieren trabajar para poder salir adelante (…) la invitación es que estemos en los territorios, la invitación es que estamos siempre presente haciendo el trabajo que la gente espera de nosotros”.

Por su parte, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, expresó su “indignación, rabia e impotencia de tener que venir acá a la región primero que a despedir a dos carabineros que han asesinados cobardemente, y ahora dos carabineros más que han sido heridos gravemente”.

“El llamado es a condenar estos actos, un llamado a repudiarlos. Y de todo el mundo. Y aquel que no lo hace es cómplice de estos actos de violencia. La violencia no se puede relativizar y no se puede hacer que esto tenga una normalidad, porque esto no es normal”, acotó Yáñez.

/Gap