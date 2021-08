Como las olas de la pandemia, que por estos días parece dar señales de ir remitiendo, algunos confían que la ola de la política también se encauce. Un retorno al pasado, no sólo al periodo pre pandemia, sino también al pre 18-O. Pero si algo nos enseña la ciencia, es que hasta ahora, retroceder en el tiempo no es posible. El Chile de hoy ya no es el mismo. Y si retroceder es imposible, el otro debate instalado es si el nuevo Chile es uno más radical o más moderado, uno consciente de las limitaciones de la realidad o embriagado por la convicción de que no hay nada del Antiguo régimen que valga salvar.

Y aquí, varios columnistas por estos días –donde avanzamos a ciegas- intentaron desentrañar la claves que nos entregaron las primarias, para conocer el Chile de la mayoría. Para Oscar Guillermo Garretón, lo que los más de 3 millones de votantes dijeron hace dos semanas es que respaldan un cambio, pero “en paz, sin violencia e institucional”. Los resultados “alteraron un mapa político que duraba por decenios”, apunta y favorecieron a candidatos “que se vieron más moderados”. Y si bien es cierto que tenemos “un electorado volátil e imprevisible”, también lo es que el método que ofrece la democracia para leer la sociedad son las elecciones. Sólo queda interpretarlas. Por eso, para Garretón lo del domingo 18 fue “más que una primaria”.

Y sobre la moderación, Max Colodro agrega otro punto. “Casi la mitad de los ciudadanos que en promedio votan en elecciones presidenciales participaron de esta contienda, haciendo ganar a dos candidatos que valoran los acuerdos transversales, han reafirmado la institucionalidad y tendrán como principal foco la disputa de los votos de centro”. Si de sabiduría del votante se trata, no deja de ser relevante, agrega Colodro, que “en un período crítico, con la legitimidad de la política por los suelos, con síntomas de polarización y deterioro institucional, grados inquietantes de normalización de la violencia y delirios refundacionales, un sector importante de la ciudadanía entregó señales de una mínima moderación”.

Pero en ese debate Josefina Araos agregó una cuota de prudencia y pide cuidado con la “borrachera electoral”. En momentos en que todos sacan conclusiones de lo sucedido, e incluso pronostican una disputa que hoy parece excluyente entre Boric y Sichel, llama a no “sobreinterpretar”. “Movilizar a la ciudadanía a votar es solo el primer paso”, apunta, en el proceso de recuperar el abismo entre la sociedad y la política. Es verdad, entrega “la legitimidad y el poder para llevar a cabo un proyecto”, pero no basta. “La tarea de leer y traducir en cada momento a la ciudadanía” debe ser permanente. Y no por “amarillismo vacío” sino porque “la posibilidad de equivocarse es demasiado grande y las consecuencias, demasiado graves”.

/Escrito por Juan Paulo Iglesias para el boletín semanal de Opinión de La Tercera .

