Luego que Mario Desbordes apoyara la propuesta del alcalde de Las Condes, Jaoquín Lavín, para que se legisle un retiro extraordinario del fondo de cesantía, la diputada Pamela Jiles reaccionó en su estilo.

«Que @desbordes deje de dar pésimas ideas junto con @LavinJoaquin y se suba al Tercer Retiro de una vez. Los chilenos exigen SU plata. Qué escuche a la ciudadanía o va a terminar con menos dos puntos en las encuestas y en la valoración popular», advirtió «La Abuela», en su cuenta de Twitter.



Al tanto de este mensaje, el candidato presidencial de RN respondió. Entre otras cosas, le recordó a la honorable que tres millones de personas ya no tiene fondos en sus AFP.

«Pamela, toda la razón, es SU Plata, viste que es buena la capitalización individual? Oye, no he podido encontrar tu propuesta para los 3 millones de personas que no tienen ni un peso en el fondo porque ya lo sacaron, o que les queda muy poco. Cuéntame, qué hacemos en esos casos?», escribió el exministro.

