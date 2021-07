La tortura acompañada de la impunidad es un azote en Venezuela, particularmente acompañada de militares y policías activos o retirados. Con mucha frecuencia tropas u oficiales aparecen involucrados en hechos atroces que violentan los derechos humanos. Atrás quedó el tiempo en que los funcionarios se cuidaban de las consecuencias de ese tipo de delitos. Algunos de los que abandonan el uniforme siguen aplicando perversas acciones, como ocurrió en un pintoresco pueblo de montaña en el municipio Urdaneta del estado Lara, cuando el S1 retirado (GNB), Yesin Antonio Linarez, secuestró y torturó a Hermis José Rivero Álvarez como parte de su investigación personal por la pérdida de un radio reproductor.

El video se puede ver en este link: https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/07/28/el-brutal-video-de-un-sargento-retirado-de-la-fuerza-armada-de-venezuela-que-se-grabo-torturando-a-un-joven/

Rivero Álvarez contó a habitantes del pueblo de Siquisique: “Yo salía del trabajo, a eso de las 3 de la tarde del jueves 22 de julio 2021, cuando fui detenido y secuestrado, por el ex sargento de la Guardia Nacional Yesin Antonio Linarez (16.860.255), quien me colocó esposas y me llevó a su casa, que también funciona como negocio de víveres”.

Ya en el lugar “me encerró en uno de los cuartos y me golpeó ferozmente, me pateó, me tiró al piso y se montó sobre mi espalda”, relató Hermis José, de 23 años, sobre la aterradora experiencia que casi lo lleva a la muerte en manos del militar retirado.

La víctima presentará la denuncia ante el Ministerio Público y como prueba existe un video, grabado por la esposa de Linarez, donde se ve por unos segundos la brutal tortura que sufrió Álvares.

La venta de víveres de Linarez lleva por nombre la Luz de Dios y está ubicado en el barrio Cruz Alta de Siquisique, capital del municipio Urdaneta del estado Lara. Según lo narrado por la víctima, cuando Linarez lo tenía sometido, esposado, “me golpeaba con las manos y la pistola”, por lo que le reventó parte de la cabeza, causándole lesiones y hematomas. “Desde ese momento he tenido mareos, dolores de cabeza, fiebre por los golpes recibidos”, dijo.

En el video se observa que Linarez usa contra el joven “el método de la bolsa, aplicándome asfixia inducida, en un intento de homicidio”, según dijo Rivero, quien debe hacerse, por recomendación médica, una resonancia magnética, electrocardiograma y electroencefalograma, así como exámenes de riñón.

El video, además de ser un testimonio brutal, refleja el uso que hace Linarez de técnicas de sometimiento y habría que preguntarse si también le enseñaron a torturar. Se percibe que la mujer que graba el video trata de persuadirlo de soltar a Álvarez, pero el sargento insiste en un gesto de prepotencia como “lo tengo controlado”, hasta que cuando parece que va a asesinar a Álvarez, la mujer deja de grabar y se le va encima en lo que parece un intento por frenar la tortura.

Habitantes de Siquisique, que hablaron con Infobae, dijeron que Yesin Linarez es dueño de varios camiones y propiedades. “Él a veces usa su uniforme y el rango de sargento para tomar la Ley por sus manos. Se llevó a ese muchacho a su casa, como si fuera una cárcel, lo tiene ahí esposado, lo golpea, lo tortura para obtener información, porque según trataba de averiguar quién le había quitado algo de su propiedad”.

Siquisique es como un pueblo sin ley. “Solo se ve por aquí a las autoridades estadales cuando están en campaña, como hico el Gobernador el fin de semana. Aquí no hay dónde colocar la denuncia y ese muchacho. Rivero Álvarez tiene que viajar unas horas hasta Barquisimeto, capital del estado, para poder colocar la denuncia”.

Linarez, el victimario, es muy conocido en Siquisique “entre otras cosas, por su nuevo estilo, que dista bastante de los ingresos que como militar tuvo. Además de ese abasto, tiene varios vehículos”.

“El sargento Linarez es un enfermo de poder y dinero, que encontró en el municipio Urdaneta la impunidad para actuar. Él manejó por un tiempo las colas de la gasolina, que le permitió importantes ingresos con la reventa del combustible y con eso montó una venta de comestibles”, dijeron las fuentes.

El problema que Linarez tiene con Álvarez es que “no se sabe quién le robó un reproductor y por eso se molestó, arrancó la investigación para saber quién fue el autor del robo e instaló una sala de tortura en su casa”.

Hay vecinos de Siquisique que aseguran haberlo visto con uniforme, aunque está retirado. “Él se quita y se pone el uniforme para hacer algunas cosas, quizá así le permiten pasar las alcabalas cuando lleva mercancía; también se presenta uniformado en las colas de la gasolina”.

El problema principal de Urdaneta es que ha ido primando la anarquía. “Aquí cada quién cree que puede hacer lo que quiera, desde el alcalde que usa los bienes del municipio a su antojo hasta Linarez que se cree con el poder de secuestrar y torturar a ese muchacho”.

En Urdaneta hay dos destacamentos militares, uno en Santa Inés, parroquia Moroturo, y el otro en la entrada de Siquisique.

Escrito por Sebastiana Barraez Twitter: @SebastianaB para Infobae

