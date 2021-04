“A las 4.30 AM no di más, desperté a Mauricio y le dije ‘gordito, despierta tenemos que ir al doctor porque no me siento bien’”.

Esto es parte del relato que Gisella Gallardo entregó este viernes, a través de su cuenta en Instagram y desde el centro asistencial donde aún se encuentra internada, sobre la trombosis al pulmón que sufrió.

Estas fueron las palabras de la periodista y esposa del futbolista Mauricio Pinilla:

“Les cuento que el domingo en la tarde empecé con un dolor de espalda que pensé que era muscular. Llegué a mi casa como a las seis de la tarde y seguía con este dolor que cada vez se hacía más fuerte, y me puse guateros, me tomé un paracetamol y no se me pasaba.

“Mauricio se fue a trabajar y cuando volvió nos quedamos conversando y nos dormimos como a la una y media de la mañana, con dolor pero soportable. Como a las dos me levanto a hacer pipí y ya no me puedo acostar más, un dolor terrible, me ahogaba y me desesperaba más.

“Era un dolor terrible, insoportable, unas puntadas debajo de las pechugas, costillas, no tenía idea de lo que estaba pasando. Y a las cuatro y media no di más, desperté a Mauricio y le dije ‘gordito, despierta tenemos que ir al doctor porque no me siento bien’.

“Él se levantó altiro, me reta, ‘¿por qué no me despertaste antes?’, pero la verdad es que yo tengo una tolerancia al dolor súper fuerte y en 17 años que llevamos juntos es la segunda vez que me he sentido tan mal, nunca antes.

“El tema es que llegamos al doctor y el urgenciólogo me dio el diagnóstico y yo le dije que no le creía, ¿cómo iba a tener un infarto al pulmón? Me hizo los exámenes y efectivamente salía eso. Así que ahí me trasladaron en ambulancia a la otra clínica que estaba más preparada. Llegué, estuve todo el día en urgencias y sigo acá.

“Hoy día se supone que me iban a dar el alta, no sé todavía porque el dolor hoy día lo tengo mucho más fuerte que ayer. Pero estoy bien, que es lo más importante, estoy viva y solo quiero irme a mi casa a estar mis pollitos.

“Me preguntaban mucho también que por qué me pasó esto. No tengo idea, no tenemos idea. Puede ser por el cigarro, puede ser por la vacuna, por algún coágulo que tenía en mis piernas que subió y se puso en un pulmón. Puede ser también por el anticonceptivo, así que ahora tengo que estar seis meses en estudio sin anticonceptivo.

“Lo que tuve es una trombosis pulmonar que me hizo un infarto pulmonar y tengo una parte del pulmón muerta, y esos son los dolores que me vienen, pero es acomodarme”.

