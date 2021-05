A una semana de que se realice la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, los candidatos se encuentran en un empate técnico, según los últimos sondeos. Así, el aspirante de Perú Libre, Pedro Castillo, aventaja en promedio en dos puntos porcentuales a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El último simulacro de la encuestadora Ipsos divulgado por el diario El Comercio mostró que la distancia que separaba a Castillo y Fujimori, de Fuerza Popular, se ha acortado. El primero obtiene el 51,1% de los votos válidos, y la segunda, el 48,9%, a una semana de la segunda vuelta.

“Podría afirmarse que ambos contendores se encuentran en un empate estadístico. Sin embargo, tomando en cuenta otros estudios, sería más apropiado decir que están cada vez más cerca”, dijo el presidente ejecutivo de Ipsos, Alfredo Torres.

En otra encuesta divulgada el domingo, en este caso del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el periódico La República, mostró que las intenciones de votos hacia Castillo se redujeron a un 40,3% desde un 44,8% anterior, mientras que el respaldo a Fujimori avanzó a un 38,3% desde un 34,4%.

Mientras que el simulacro de votación de Datum, publicado el 28 de mayo, muestra un empate técnico. Castillo obtiene un 42,6 % de respaldo, frente a un 41,7 % de Fujimori.

Durante la segunda vuelta ya se han hecho tres simulacros con detalles a nivel regional (incluyendo una para América TV), por lo que se puede hacer comparaciones en la evolución. Según el diario El Comercio, se observa que Castillo perdió varios puntos en el norte y el centro, y en general ha dejado de crecer en el interior del país.

En cambio, el ligero crecimiento de Keiko Fujimori parece haberse dado fuera de Lima. En casi todas las regiones ha subido su intención de votación, excepto en el sur, donde esta semana tuvo inconvenientes en el desarrollo de sus actividades. En la capital, permanece con el mismo capital político.

Por otro lado, los indecisos (blanco, viciado y no precisa) han ido disminuyendo paulatinamente en todo el país. Históricamente, el blanco y viciado se ubica alrededor del 7% de la votación final en la segunda vuelta.

Los candidatos se encontraban el domingo en Arequipa, donde iban a participar del último debate de cara al balotaje. El Jurado Nacional de Elecciones también organizó el pasado domingo 23 de mayo el debate entre los equipos técnicos de Perú Libre y Fuerza Popular, con representantes que participaron en seis bloques temáticos.

Si bien este es el primer encuentro de Castillo y Fujimori en un debate oficial de JNE en segunda vuelta, ambos ya se enfrentaron el pasado 1 de mayo en un improvisado evento en la plaza de Chota, en Cajamarca.

Torres, de Ipsos, dijo que el debate se iba a realizar el domingo en la noche e iba a ser “muy relevante para los indecisos”, aunque esto no garantiza ganar la elección.

En conversación con la radio RPP, Lilian Kanashiro, magíster en Ciencia Política e investigadora de la Universidad de Lima, indicó que los debates presidenciales han logrado con los años un mayor posicionamiento e institucionalización. “Lo ideal es que un candidato no solo recorra calles, mercados y realice mítines, sino que tenga una agenda nutrida en donde tenga que exponer y someter a consideración sus propuestas o planes de gobierno”, señala.

El portal de la radio señaló que los debates presidenciales de segunda vuelta han dejado imborrables momentos en el imaginario del electorado que todavía son recordados. Por ejemplo, cuando Pedro Pablo Kuczynski le replicó a Keiko Fujimori: “Tú no has cambiado, pelona, sigues siendo la misma”, en 2016, o cuando el entonces outsider Alberto Fujimori con su Cambio 90 sacó la portada del diario Ojo que tenía en su primera plana que su contendor Mario Vargas Llosa había ganado el debate que aún no concluía.

En todo caso, los expertos han señalado que Fujimori tiene más experiencia en este tipo de encuentros y suele tener mejor desempeño que Castillo.

Incidentes en Arequipa

La comitiva de la candidata Fujimori en Arequipa sufrió una agresión el sábado, quedando siete personas heridas. El incidente se registró contra la caravana de vehículos que acompaña a la candidata.

Tras el incidente, el jefe de la Policía de Arequipa, Víctor Zanabria, ha indicado que al menos cinco personas han sido detenidas. “A la comisaría han sido trasladadas por lo menos cinco personas que están en control de identidad y estamos esperando la denuncia de los agraviados para poder ver su identificación con el Ministerio Público y ver las acciones que competen de acuerdo a las lesiones que hayan sufrido”, indicó a la prensa local.

Fujimori, por su parte, condenó lo ocurrido y ha señalado a simpatizantes de Perú Libre como los agresores. “Como los medios de comunicación han podido ver, también miembros de Perú Libre, además con sus banderas, han arrojado huevos, botellas y piedras”, sostuvo.

Por otra parte, el sábado, miles de simpatizantes de Fujimori marcharon por el centro de Lima para rechazar el “comunismo” y el “terrorismo” que dicen representa Castillo, pocos días después del asesinato de 16 personas que las Fuerzas Armadas atribuyeron a los remanentes del grupo insurgente Sendero Luminoso.

Hace una semana se realizó también una masiva marcha, pero esa vez contra la “corrupción” que afirman encarna la candidata Fujimori, que tiene una denuncia fiscal de “lavado de activos” por presuntamente recibir aportes ilegales para su campaña electoral del 2011, cuando ella postuló por primera vez.

