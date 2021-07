Mientras se concreta la llegada del modo multidispositivo, WhatsApp sigue trabajando en nuevas funciones que, más pronto que tarde, estarán disponibles en la plataforma. Entre ellas, según comparte el medio especializado WABetaInfo, figura una herramienta que permitirá al usario ahorrar datos seleccionando la calidad de los vídeos que comparta a través de la aplicación. También posibilitará reducir los tiempos de envío del contenido.

La funcionalidad, que actualmente se encuentra en la versión beta 2.21.14.6 para dispositivos Android y que, por tanto, no está disponible para el resto de internautas, ofrece tres posibilidades compartir vídeos a los usuarios: automática, alta calidad y ahorro de datos. La primera permitirá adecuar el envío a lo robusta que sea la conexión a Internet del usuario, la segunda posibilita realizar la transferencia en mayor resolución; finalmente, la tercera está pensada para limitar el uso de conexión y, por tanto, la resolución del vídeo se reduce.

Además de la posibilidad de escoger la calidad de los vídeos que el usuario envía, WhatsApp sigue trabajando en la funcionalidad que permitirá transferir conversaciones entre dispositivos iOS -es decir, iPhone- y Android. De acuerdo con WABetaInfo, la herramienta será más incómoda de emplear de lo que parecía hace unos meses, cuando se compartió que se estaba trabajando en su desarrollo. Y es que, aparentemente, obligará al internauta a emplear un cable para poder realizar la transferencia.

WhatsApp is developing a feature to migrate your chats between different platforms.

This video shows how chats are migrated from iOS. It's needed a cable: are new tools for PC coming or what?

It'll be available for beta testers in a future update. Follow @WABetaInfo for more 💚 pic.twitter.com/Bu6xGxkpWE

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 2, 2021