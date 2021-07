Un equipo internacional de científicos ha descubierto un nuevo tipo de cataclismo astronómico, que podría ser la respuesta a un misterio de la Vía Láctea de 13.000 millones de años, según un estudio publicado esta semana en la revista Nature.

Los astrónomos identificaron lo que podría ser la primera evidencia de la destrucción de una estrella colapsada que gira rápidamente, un fenómeno descrito como ‘hipernova magneto-rotacional’. Se cree que este tipo de cataclismo, que ocurrió apenas 1.000 millones de años después del Big Bang, explicaría las cantidades inusualmente altas de algunos elementos detectados en una estrella extremadamente antigua y primitiva de la Vía Láctea.

