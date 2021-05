WhatsApp ha vuelto a recular. La aplicación de mensajería ha anunciado que no limitará las funcionalidades de los usuarios que no hayan aceptado sus nuevas condiciones de uso, que entraron en vigor el pasado 15 de mayo y autorizaban a la aplicación de mensajería a compartir información con Facebook con fines comerciales. «Dada la reciente discusión con varias autoridades y expertos en privacidad, queremos dejar en claro que actualmente no tenemos planes para limitar la funcionalidad de WhatsApp para aquellos que aún no han aceptado la actualización», ha afirmado un portavoz de WhatsApp.

«En su lugar, continuaremos recordando a los usuarios de vez en cuando la actualización, así como cuando las personas elijan usar funciones opcionales relevantes, como comunicarse con una empresa que recibe soporte de Facebook. Esperamos que este enfoque refuerce la elección que tienen todos los usuarios sobre si quieren o no interactuar con una empresa», prosiguen las mismas fuentes.

Cabe recordar que WhatsApp anunció a principios de mayo su intención de comenzar a enviar mensajes persistentes a los usuarios que no hubiesen aceptado las nuevas condiciones de uso. Asimismo, señaló que comenzaría a limitar las funcionalidades de la aplicación hasta dejarla inservible al cabo de unas semanas.

Ahora los planes de la ‘app’ cambian, y anuncia que, aunque no se acepten las nuevas políticas, el usuario podrá seguir haciendo uso de la plataforma con normalidad. Aunque eso sí, continuará recibiendo recordatorios en los que se le invitará a hacerlo.

Envuelto en la polémica

El cambio en las condiciones de uso de WhatsApp ha estado envuelto en la polémica desde que se anunció el pasado enero. Tanto, que incluso se tuvo que retrasar su entrada en vigor del 8 de febrero al 15 de mayo. El lío también ha permitido que plataformas de mensajería alternativas, como Signal y Telegram, hayan experimentado un importante incremento de usuarios durante los últimos meses.

Facebook, la matriz de la ‘app’, está trabajando para impulsar las ventas directas para empresas a través de la la plataforma de mensajería, que cuenta con 2.000 millones de usuarios en todo el el mundo. Con las nuevas políticas, la red social quiere poner información a disposición de las compañías que utilicen sus servicios. Algo que, según promete Facebook, no afectará a los internautas europeos, ya que el Reglamento General de Protección de Datos no lo permite.

La implantación de las nuevas políticas en el resto del mundo, no obstante, sí da autorización a Facebook para compartir datos de internautas del resto del mundo con las empresas con los que interactúe a través de la plataforma de mensajería. Entre ellos, según afirma la tecnológica, se incluye información de registro de cuenta (como el número de teléfono), datos de operaciones, información relacionada con el servicio, información sobre cómo interactúan con los demás (incluidas las empresas) cuando usan la plataforma, información sobre tu dispositivo móvil y la dirección IP.

/psg