Este jueves, 42 comunas pasaron a la fase 1 de Cuarentena en el plan Paso a Paso y durante este fin de semana estarán inhabilitados los permisos de desplazamiento, con el fin de reducir la movilidad ante el aumento de los contagios de Covid-19 en el país.

El teniente de Carabineros Daniel Medina, de la Comisaría Virtual, conversó con Tu Nuevo ADN acerca de las principales dudas de la ciudadanía en torno a estos documentos.

¿Sigue vigente el permiso de vacaciones hasta el 31 de marzo?

“Así es. Ese permiso tiene su restricción propia, así que va a estar disponible en Comisaría Virtual hasta las 22:00 horas del día 31 de marzo“.

¿Qué es lo que permite? “Que las personas que quieran hacer uso de sus vacaciones y salir desde una comuna que esté en fase 2 (Transición) en adelante lo puedan hacer sin ningún problema, siempre y cuando no se dirijan o vivan en una comuna en Cuarentena“.

“Así que si tienen las condiciones, sin esa restricción, lo podrán usar sin problemas. Van a tener 48 horas para llegar a su destino y van a tener que retornar hasta el día 31 de marzo”.

“En el caso que aún me quiera quedar de vacaciones durante el mes de abril, la única forma de retornar es con el permiso de retorno al lugar de residencia“.

¿Qué puedo hacer durante este fin de semana en el que estarán suspendidos los permisos de desplazamiento?

“Restringieron un permiso que está disponible en Comisaría Virtual: el permiso temporal individual de desplazamiento general. Este permiso tiene más del 98% de demanda. Si analizamos el fin de semana que pasó, otorgamos cerca de cuatro millones de permisos, más de 3,9 millones eran solamente este”.

“¿Qué permite este permiso? Por ejemplo ir de compras, pagar algún servicio, asistencia a establecimientos de salud, apoyar a algún familiar con insumos. Es decir, permite hacer todo lo que no está prohibido durante dos horas”.

“A partir de este fin de semana, el día sábado 27 y domingo 28 no va a estar disponible. Así que las personas que vivan en comunas en Cuarentena y Transición no van a poder salir a comprar, no van a poder acudir a lugares donde exista atención al público“.

“Solamente van a poder utilizar los otros permisos que están disponibles, como los salvoconductos por tratamiento médico, salvoconducto por mudanza, salvoconducto de asistencia a un funeral de familiar directo“.

¿Qué pasa con el permiso de salida de personas con espectro autista?

“Este permiso va a seguir vigente. Si por ejemplo hay una familia que utiliza este permiso por dos horas, va a seguir disponible sábado y domingo sin ningún problema”.

¿Puedo abrir mi almacén de barrio? ¿Van a estar cerrados todos los comercios en comunas en fase 1 y 2?

“Tiene que estar cerrado todo el comercio de atención al público. La única forma de poder trabajar durante este fin de semana es que mi negocio tenga acceso al permiso único colectivo de delivery. Este permiso se otorga conforme a los giros: cada empresa, cada negocio puede tener distintos giros comerciales”.

“Pero para poder trabajar este fin de semana en delivery tiene que tener el giro 479100, básicamente, la venta al por menor por correo, por internet y vía telefónica, ése es el nombre. Muchas veces hablamos del delivery, pero por ejemplo no existe el giro delivery, sino que este giro que acabo de mencionar”.

¿Qué pasa si me desplazo sin permiso? ¿Cómo se hará la fiscalización?

“Arriesgan dos cosas: la detención por infringir el artículo 318 del Código Penal, que es poner en riesgo la salud pública. Y lo segundo es que arriesga que se les instruya un sumario sanitario. Eso termina en multas económicas hasta por sobre $50 millones. Obviamente va a depender de la gravedad de la falta sanitaria que se cometa”.

¿Qué pasa con la gente que tiene perros?

“Las mascotas han sido un tema importante durante la pandemia. Lamentablemente ese permiso no estará disponible, pero sí lo estará la banda horaria de deportes, va a estar disponible entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana”.

“El consejo es que utilicen bien ese permiso y salga a hacer deporte con su mascota, aproveche ese horario. Va a ser el único horario en que va a poder salir a la vía pública sin un permiso de desplazamiento. Obviamente que en la cercanía en su casa, no tomar el transporte público”.

¿Qué pasa con los hijos/as de padres separados?

“Como no está disponible el permiso de desplazamiento, vamos a habilitar nuevamente el permiso de traslado de niños, niñas y adolescentes entre el domicilio de sus padres que se encuentren con régimen de visitas. Eso va a estar disponible durante este fin de semana, lo van a poder hacer sin problemas”.

¿Qué pasa si mi hijo/a vive en otra región?

“La cosa cambia. Los permisos individuales principalmente son para el desplazamiento en una misma región, porque tienen temporalidades cortas, son de dos horas. Para salir de una región a otra, tengo que tener otros documentos más que me permiten hacerlo”.

“Si vivo en una comuna que está en fase 3 (Preparación) y voy a viajar a otra en fase 3, solamente salgo con mi pasaporte sanitario. En caso que esté una comuna en Cuarentena u otra con restricciones como en Transición, necesito un permiso especial para poder salir y sólo se entrega de forma presencial en las comisarías. Ahí van a exigir una resolución del tribunal de familia, que diga que tiene que cumplirse ese régimen de visitas. Con ese permiso puede viajar, más el pasaporte sanitario”.

¿Qué pasa si vivo o trabajo en comunas sin Cuarentena, pero en el trayecto debo pasar por una comuna en Cuarentena?

“Lo primero es que todos los trabajadores que vivan o trabajen en una comuna en Cuarentena tienen que ser 100% esenciales. Tienen que tener acceso al permiso único colectivo y que su empleador, a través de una declaración jurada en Comisaría Virtual, dice que ese trabajador no puede hacer teletrabajo y tiene que hacer trabajo presencial”.

“Si tengo que pasar por una comuna que esté en Cuarentena, pero mi trabajo no está en Cuarentena y tampoco vivo en una comuna en Cuarentena, lo puedo hacer por dos motivos: por un trasbordo de transporte público y si voy en un vehículo particular, no me puedo bajar del vehículo“.

“En el caso de fiscalización, siempre hay que presentar dos documentos: el primero, un documento que acredite mi residencia, que vivo en una comuna que esté en fase de Transición, por ejemplo. Y otro documento que acredite que trabajo en una comuna que está en Transición. Ahí en la fiscalización le permitirán continuar sin problemas”.

