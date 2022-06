La casa de Burrillville, Rhode Island, EE.UU., es una de las casas embrujadas más conocidas de los Estados Unidos. Cory y Jennifer Heinzen compraron la casa en 1677 Round Top Road en junio de 2019 por $439.000, según muestran los registros. Dos años después, lo pusieron a la venta por 1,2 millones de dólares. Ahora han vendido la propiedad por $1.5 millones, según un comunicado de prensa de sus agentes, Benjamin Kean y Ben Gugliemi.

Aunque se construyó en 1736, la propiedad solo comenzó a aparecer en los registros oficiales en 1836, dijo Kean a The Wall Street Journal en 2021. El precio promedio de cotización de una casa en Burrillville es de $420.000. La casa de $ 1.5 millones es un precio atípico y se ha convertido en la propiedad más cara vendida en Burrillville registrada.

Un poco de historia

Los Perron y sus cinco hijas vivieron en la casa desde 1971 hasta 1980, según The Conjuring House, un sitio web dedicado a la propiedad. Durante su estadía, estuvieron sujetos a numerosos sucesos fantasmales, dijo la hija mayor, Andrea Perron, a USA Today en 2013. Ella explicó que fue testigo de cómo un espíritu poseía a su madre. Finalmente, la familia recurrió a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren en busca de ayuda. Si bien The Conjuring (también conocida Expediente Warren en España) no se filmó en el 1677 Round Top Road, las experiencias sobrenaturales de la familia Perron en la casa formaron la base de la película de 2013. La película se convirtió en una saga con numerosas secuelas y spin-offs, incluido The Conjuring 2, Annabelle y La monja.

“Tuvimos puertas abiertas por sí solas, pasos, voces incorpóreas, fenómenos de voz electrónica y algunas sesiones increíbles de cajas de espíritus”, dijo Cory Heinzen en una entrevista de 2019.

Los Heinzen utilizaron la propiedad como un negocio donde los visitantes podían realizar investigaciones paranormales durante la noche. Cobraban $125 por persona por una investigación nocturna que comenzaba a las 18:00 y duraba hasta las 20:00 del día siguiente. Decidieron dejar la propiedad debido a los problemas de salud de Cory y el estrés de administrar el negocio. La nueva propietaria es Jacqueline Nuñez, quien ha estado representada por Ricardo Rodriguez y Bethany Eddy de Coldwell Banker Real Estate en la venta.

“Estamos encantados con nuestra clienta”, dijeron los agentes de la compradora. “Ha estado muy emocionada con esta casa desde el primer día. No solo es una venta sin precedentes para ese mercado, sino que es una casa importante con una historia única”.

La propiedad está ubicada a 40 minutos en coche de la ciudad de Providence. Nuñez decidió comprar la propiedad debido a que se encuentra alejada de la ciudad.

“Incluso sin la actividad paranormal, este sería un lugar que me hubiera encantado tener”, explica Nuñez. “Muros de piedra, un río que lo atraviesa, el bosque, un puente peatonal, un campo abierto: es simplemente una propiedad hermosa”.

La casa está embrujada por el fantasma de Bathsheba Sherman, que vivió en el lugar en el siglo XIX. Esa es la entidad que aterrorizó a la familia de Perron. Este espíritu también sirvió de inspiración para el principal antagonista de la película.

“Creo que los acontecimientos en esta casa realmente nos dan la oportunidad de estudiar la actividad y comunicarnos con las personas que han muerto”, expuso Nuñez.

Para asegurarse de que el próximo propietario estuviera a la altura de sus expectativas, los Heinzen insistieron en entrevistarla antes de que se le permitiera comprar la casa. También querían asegurarse de que quien comprara la casa no viviera en ella todo el año.

“Querían encontrar a alguien que mantuviera e hiciera crecer el negocio que habían iniciado, lo cual tenía la absoluta intención de hacer”, continuó explicando la nueva propietaria. “No firmé nada que me limite en términos de la frecuencia con la que puedo estar allí. Pero la razón de ello es que la energía allí es tan fuerte que puede comenzar a afectar a las personas que están en la casa durante un período prolongado de tiempo”.

Una venta maldita

Los Heinzen dijeron que recibieron más de 10 ofertas por la casa cuando la pusieron a la venta por primera vez, incluidas ofertas anónimas. Si bien no tiene planes concretos para renovar el granero en este momento, espera convertirlo en un espacio para eventos en el futuro.

“Hubo tantas ofertas, fue una guerra de ofertas. Me siento muy afortunada de ser yo quien terminó con la propiedad. Estuve con un grupo de cazadores de fantasmas anoche. Estábamos sentados arriba y estaban tratando de hablar con algunos de los espíritus. Hubo fuertes y pesados ​​pasos en una escalera, y podríamos haber jurado que en realidad había alguien más en la casa, pero no lo había. Fue increíble escuchar eso. Creo que la familia Perron e incluso un par de otros propietarios tenían animales allí, incluidos caballos. Quiero decir, ciertamente espero que sucedan cosas que me asustarán, pero no creo que la energía en la casa sea mala en absoluto”, concluyó Nuñez.

Ciertamente Nuñez está subestimando el poder y la influencia que ejerce la casa en sus habitantes. Debería tener en cuenta que todos los propietarios se han visto obligados tarde o temprano a abandonar la propiedad por problemas de salud. Esperamos que Nuñez no sufra la misma suerte.

Original de mundoesotericoparanormal.com

