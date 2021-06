Durante una entrevista con la revista People, la actriz de Friends, de 52 años, contó sobre sus matrimonios fallidos anteriores con los actores Brad Pitt y Justin Theroux y habló sobre sus planes de tener una relación estable o no.

“No. Absolutamente no. Voy a ceñirme a las formas normales de salir con alguien. Que alguien te invite a salir. Esa es la forma en que lo preferiría“, dijo la actriz de The Morning Show sobre la idea de las citas en línea.

Hablando sobre si desea casarse o no, Aniston dijo: “Oh Dios, no lo sé. No está en mi radar. Estoy interesada en encontrar una pareja fantástica y simplemente vivir una vida agradable y divertirme el uno con el otro. Eso es todo lo que deberíamos esperar. No tiene que estar grabado en piedra en documentos legales“.

Al abrirse sobre el escrutinio de los medios de comunicación que tuvo que enfrentar sobre su vida amorosa a lo largo de los años, Aniston dijo: “La autoconciencia es clave. Realmente he obtenido mucho de la terapia. Solo siendo una persona pública, hay muchas cosas increíbles que vienen con eso. Pero también hay muchas cosas difíciles, porque solo somos humanos, y tendemos a caminar con ojos de buey en la cabeza, ignorando lo que dicen a nuestro alrededor”.

“A veces no puedes ayudar a los miembros de la familia o a las personas que envían cosas diciendo: ‘¿Qué es esto? ¿Vas a tener un bebé? ¿Te vas a casar?’ Es como, ‘Oh, Dios mío, ¿cuándo y cuántos años te tomará ignorar esa tontería?’“, dijo.

