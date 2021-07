Emilia Mernes está vacacionando en Miami y se divierte junto a Oriana Sabatini. Pero lejos de mostrarse posando con la mayor de las hijas de Catherine Fulop, aprovechó un paseo en yate para bailar al ritmo de J Balvin y María Becerra y lanzarle un palito a ¿Neymar?

Lo cierto es que en las últimas Emilia Mernes alimentó los rumores de romance que la vinculan sentimentalmente con el futbolista brasileño. Muy sensual como de costumbre, compartió un video en el que se la ve bailando bien en bikini e interpretando una parte de la canción ¿Qué más pues?

“Que hay que aclarar par de cosas pendientes. Ma, ¿qué lo qué? ¿Dónde estás? Dime, a ver”, dice la partecita del tema que eligió la coach de La Voz Argentina para cantar frente a la cámara y de una manera bien sugerente.

Por el momento Neymar, quien se encuentra muy enfocado en la gran final de la Copa América, no le dejó ningún comentario público, ¿será que ya le mandó un mensajito privado?

Cabe recordar que Emilia Mernes y Neymar se encuentran envueltos en rumores de romance desde hace ya seis meses y luego de que ella lo visitara para año nuevo en Brasil. Y aunque en varias oportunidades se enviaron mensajes públicos que encendieron la alarma de sus seguidores, siempre dejaron en claro que solo son amigos.

En el día de ayer y en una entrevista exclusiva para un medio local, Emilia Mernes habló de Neymar y negó una vez más ser su pareja. “Él me conoce por mi música y desde hace tres años hemos construido una amistad muy linda pero no, no hay nada más. Así que lamento decepcionar al público”.

Sin embargo, consultada si el sábado va a apoyar en la final a la selección de su país o a la selección de Neymar, se rió y no quiso contestar

Emilia Mernes y Neymar. Fuente: (Instagram).

