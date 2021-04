En medio de la discusión del tercer retiro de los fondos individuales de ahorro para pensiones, y después de haber comenzado la distribución de un nuevo paquete de ayuda de US$6.000 millones para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia, vuelven a surgir críticas de todo el espectro político, en torno a las ayudas –en tamaño y cantidad– que ha otorgado el gobierno.

Aun cuando todos los organismos internacionales que han analizado el tamaño de las ayudas fiscales, sin excepción, han declarado que tanto su magnitud como su focalización destacan a nivel mundial y más aún entre sus pares emergentes, gran parte de los políticos chilenos, azuzados por periodistas y opinólogos, o viceversa, insisten en la idea de que la ayuda ha sido escasa, que los bonos deberían ser universales, que el gobierno no entiende a la gente, que la ayuda del gobierno es un derecho y que todo ello justifica un tercer retiro de los fondos de pensiones, un bono universal, y otras barbaridades más.

Sin embargo, los hechos son diametralmente distintos:

La crisis económica que ha generado la pandemia en Chile y en el mundo es la peor recesión económica después de la recesión de los años 30 y de la crisis del 82 en Chile. El objetivo de las políticas públicas de emergencia es “aliviar” los efectos económicos de la crisis. Dado el tamaño de la crisis, es imposible que las ayudas compensen el 100% de los efectos de la crisis sobre la población. Dado que los recursos con que cuenta el gobierno no son infinitos, y que no sabemos cuándo terminará la pandemia y sus efectos, es necesario focalizar y priorizar los recursos para concentrarse en las personas de menores recursos. Ninguna política pública en ninguna parte del mundo alcanza para cubrir todo y a todos. Ello es una utopía. Principio número 1 de economía: las necesidades son infinitas y los recursos escasos. Las ayudas no son un regalo, son un préstamo. Para financiar los bonos y programas públicos de ayuda el país se debe endeudar, y las deudas deberán pagarse con impuestos que pagaremos todos los trabajadores en el futuro. Ello implica que no hay regalos, solo son adelantos que cada uno de nosotros pagará con creces en el futuro. Pedir más es gratis, mentirle a la población es gratis, esconder información es gratis. En época de elecciones, los incentivos de los políticos en proceso de elección son prometer el oro y el moro a los votantes a cambio de sus votos. Dado que todos prometen y ofrecen lo que se les ocurre, y que los periodistas y opinólogos los siguen y azuzan, no hay costo en hacerlo y el que más ofrece cree que conseguirá más votos. El gobierno, por otro lado, intenta por todos los medios consensuar políticas públicas y medidas para aliviar a los chilenos, sin entender que la oposición NO va a consensuar nada. Su objetivo es disentir, porque eso es lo que le genera publicidad y votos. Con un congreso en contra, el único éxito que podrá lograr el Ejecutivo en lo que le queda de gobierno (aparte del exitoso programa de vacunación) es aferrarse a sus principios y poner mano dura con la delincuencia, con el populismo, con las violaciones a las leyes y a la Constitución que flagrantemente hacen muchos políticos.

Todo lo anterior me lleva a hacer públicamente dos llamados:

El primero: Señor Presidente, hoy es momento de realidad y no de optimismo infundado. Su mejor legado para todos los chilenos es devolvernos algo de institucionalidad y respeto por las leyes y la constitución. Poner mano dura ahora no le generará más apoyo en el Congreso, pero dar más bonos o ceder en las reforma de pensiones tampoco lo hará, porque nada será nunca suficiente para la oposición. No obstante, esa mano dura, una administración fiscalmente responsable y la denuncia de las violaciones a las leyes y la Constitución lo pueden ubicar en la historia como un presidente que fue capaz de cambiar el rumbo de nuestro país, y que sin importar sus propios costos fue capaz de poner al pueblo chileno y su futuro como prioridad, por sobre su propio bienestar.

Mi segundo llamado a los chilenos: En pedir no hay engaño, pero asegurar que se puede dar lo que no se tiene, y que eso es un derecho, es un engaño gigantesco, porque quien recibe el “regalo” terminará pagando con creces lo obtenido. En otras palabras, no es un regalo, sino un préstamo muy muy caro.

Por Michèle Labbé, economista, para El Líbero

