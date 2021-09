Tres indispensables, según Alberto Rojas, en una selección hecha por EMOL

Para el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, un título imprescindible es “The Rise and Fall of Osama bin Laden: The Biography”, escrito por Peter Bergen, uno de los mayores expertos del mundo sobre Al Qaeda.

“Salió a la venta la semana pasada y es un libro que abarca desde los inicios de Bin Laden en el yihadismo y el surgimiento de Al Qaeda, hasta la cacería que duró una década y su fin en Pakistán. De todos los libros escritos por Bergen sobre Bin Laden, este es el definitivo”, dice Rojas.

Otro libro que recomienda el especialista es “The Killing of Osama bin Laden”, del periodista Seymour Hersh, que ahonda en la operación del Team Six de los Navy Seals que acabó con la muerte de Bin Laden en Pakistán. Finalmente, Alberto Rojas sugiere “Bush en Guerra”, de Bob Woodward, el legendario periodista de “The Washington Post”. “Fue el libro con el que comenzó una trilogía en la que revisó los años del Presidente George W. Bush en la Casa Blanca y cómo se inició la Guerra contra el Terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre, como la invasión a Irak de 2003”, explica.

Dónde encontrarlos:

Los dos primeros están solo en inglés y se pueden adquirir a través de Amazon.com. El de Woodward también está en Amazon.com, pero también en Buscalibre.com y Greenlibros.com.

“11-S. La Amenaza de Al Qaeda Continúa”

Escrito por los periodistas Andrea Arístegui y Gonzalo Montaner, quienes en un recorrido por 20 hechos que han marcado las últimas dos décadas a nivel internacional, analizan por qué Al Qaeda y otros grupos afines siguen siendo una amenaza para el mundo, pese a la muerte de Osama bin Laden, su fundador, y la supuesta desarticulaciones de sus bases. Dónde encontrarlo: Librería Antártica (preventa), $14.000.

“11 de septiembre” Noam Chomsky disecciona las causas de raíz de la catástrofe del 11 de septiembre, sus precedentes históricos, y las posibles consecuencias mientras el mundo se mueve hacia la realidad post ataques terroristas. Dónde encontrarlo: Buscalibre.com, $8.590.

“11 de septiembre: Desde dentro” En un riguroso trabajo de documentación, Rúbram Fernández reúne cientos de artículos y testimonios, y los recompone en una novela consistente, continua y cargada de emociones, donde relata la historia real de lo que sucedió la mañana del 11 de septiembre de 2001 contada desde el punto de vista de los que vivieron la tragedia con pánico y tensión desde dentro. Dónde encontrarlo: Buscalibre.com, $12.520.

“La Torre Elevada: Al-Qaeda y los Orígenes del 11-S” Obra ganadora del Premio Pulitzer, en ella Lawrence Wright recrea la transformación de Osama bin Laden y Ayman al-Zawahiri de combatientes idealistas e incompetentes en Afganistán, a líderes del grupo terrorista más temido de la historia. Además, sigue de cerca a John O’Neil, jefe de la sección de contraterrorismo del FBI y uno de los pocos agentes estadounidenses que comprendió, ya en los ’90, la magnitud de la amenaza que representaba esa organización. En este libro está basada la miniserie “The Looming Tower”, de Amazon Prime. Dónde encontrarlo: Buscalibre.com, $17.010.

“11-S / September 11: Las Verdades Ocultas / The Hidden Truths” Ocho años después del 11-S, el periodista Éric Raynaud se interesa de nuevo por esta fecha clave en la historia del mundo moderno, un acontecimiento que indaga y estudia desde el mismo 11 de septiembre de 2001. De las sospechas del primer día, expresadas por los supervivientes, los bomberos de Nueva York y las familias de las víctimas, a los recientes estudios científicos, pasando por los rumores más paranoicos que han invadido internet, todo es analizado pormenorizadamente por en este clarificador estudio. Dónde encontrarlo: Buscalibre.com, $12.060.

Documentales

“Las cintas perdidas del 11 de septiembre” Producción británica centrada en cientos de horas de conversaciones militares y de control del tráfico aéreo, que fueron grabadas la mañana de los ataques. Los registros muestran los momentos dramáticos que condujeron a los atentados y la reacción de los involucrados después de que los aviones secuestrados se estrellaran contra el World Trade Center.

“11 de septiembre: Teorías de Conspiración” Documental que hace foco en las preguntas que varios se repiten hoy en día y dan lugar a las más descabelladas (y no) teorías conspirativas del auto-atentado.

“11 de septiembre: Los 4 vuelos” Producción que registra el fatídico periplo de cada uno de los vuelos (11, 175, 77 y 93) que fueron secuestrados por los terroristas, a través del relato de madres, padres, hijos e hijas, viajeros frecuentes y novatos, y las tripulaciones. Cada dramática historia fue respaldada por evidencia documental: grabaciones de audio enviadas por las víctimas a sus seres queridos, información de la caja negra, entrevistas a parientes de algunos fallecidos, como así también el intercambio de mensajes entre la cabina y los controladores del tráfico aéreo.

“Auge y caída de las Torres Gemelas” Documental que analiza la ingeniería de los edificios de poco más de 400 metros de altura y, con el uso de elementos históricos y gráficos, se entrevista a expertos de la construcción y el diseño para revelar sus maravillas y vulnerabilidades.

“Los héroes del 11 de septiembre” Producción dirigida por Rob Lindsay que muestra los esfuerzos realizados por Jon Stewart -22 veces ganador de los premios Primetime Emmy y ex presentador de “The Daily Show”-, John Feal -socorrista y activista social del 9 de septiembre- y Ray Pfeifer -héroe del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York- en su lucha por obtener beneficios de salud y una compensación para los rescatistas que trabajaron tras el ataque a las Torres Gemelas.

“11/9: Ataque al Pentágono” Producción que detalla el atentado contra el Pentágono, a través del relato del coronel Paul “Ted” Anderson y Marilyn Wills, ambos testigos del hecho.

. “Punto de inflexión: el 11S y la guerra contra el terrorismo” Serie documental de cinco episodios, de alrededor de una hora cada uno, en los que se reconstruye cada detalle de los atentados. Asimismo, su director y productor Brian Knappenberger se remonta a la invasión soviética a Afganistán en 1979 para entender los antecedentes y el contexto en el que se produjeron los ataques. Dónde verlo: Netflix. “Fahrenheit 9/11” Documental realizado por el cineasta Michael Moore, responsable de documentales como “Bowling for Columbine” y “¿Qué invadimos ahora?”, en el que cuestiona la gestión del gobierno estadounidense frente al terrorismo, así como las consecuencias de los atentados del 11-S. Ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2004.

Películas

“¿Cuánto vale la vida?” Dirigido por Sara Colangelo y basado en hechos reales, en este drama Michael Keaton interpreta a Kenneth Feinberg, el abogado que lideró el Fondo de Compensaciones para las Víctimas del 11 de Septiembre. Junto a su socia Amy Ryan, Feinberg debe determinar cuánto vale una vida para ayudar a las familias que sufrieron pérdidas incalculables. Dónde verla: Netflix.

“The Looming Tower” Miniserie de 10 episodios basada en el libro homónimo del periodista de The New Yorker Lawrence Wright, en el que cuenta las rivalidades entre el FBI y la CIA, previo al 11-S. Aunque ambas agencias estaban detrás de Bin Laden, no compartían información ni colaboraban en su captura, lo que en muchos aspectos facilitó que Al Qaeda concretara sus ataques en Nueva York y Washington. Dónde verla: Amazon Prime Video.

“Vuelo 93” Cinta de 2006 que aborda los ataques terroristas desde el enfoque del único de los cuatro aviones secuestrados que la mañana de los atentados no llegó a estrellarse contra su objetivo inicial. Se trata del United Airlines 93 que iba de Nueva Jersey a San Francisco, y en el que los pasajeros se organizaron para enfrentar a los secuestradores y evitar que la aeronave chocara contra el Capitolio en Washington. No obstante, el aparato finalmente se estrelló en un campo de Shanksville, Pensilvania, sin dejar sobrevivientes. La cinta está dirigida por Peter Markle y estelarizada por Jeffrey Nordling (“24”, “Desperate Housewives”, “Big Little Lies”), Colin Glazer, Brennan Elliott y Ty Olsson. En 2006 fue galardonada con un Emmy por su edición de sonido. Dónde verla: Netflix.

“Las Torres Gemelas” Película de 2006 dirigida por Oliver Stone, y protagonizada por Nicolas Cage quien interpreta a John McLoughlin, un policía de la Autoridad Portuaria, quien junto a su compañero Will Jimeno (Michael Peña) y algunos voluntarios, se esfuerzan por rescatar a hombres que quedaron atrapados tras el derrumbe del World Trade Center. Dónde verla: Netflix.

“La noche más oscura” Película de 2012 dirigida por Kathryn Bigelow, ganadora del Oscar a Mejor director por “The Hurt Locker”, y protagonizada por Jessica Chastain. La cinta reconstruye la cacería humana de diez años que acabó con la muerte de Osama bin Laden en 2011. Dónde verla: Netflix.

