Durante esta jornada, personal de la PDI se refirió a la detención del hasta ahora único sospechoso en el doble crimen de dos hermanos en la comuna de El Bosque.

El prefecto Jorge Martinez, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana indicó que a partir de una solicitud de la Fiscalía Sur se empezó a realizar trabajos de investigación para dar con el indicado como sospechoso del crimen, el cual fue detenido ayer en una ruca, ubicada en el cerro La Pincoya de Huechuraba.

Respecto a si habría confesado el crimen, el funcionario de la PDI indicó que el detenido “no ha realizado declaraciones dado que se acogió a su derecho de guardar silencio”.

Asimismo, luego de su captura fue derivado a un centro de Salud para constatar lesiones. Al momento de ser detenido en la choza construida artesanalmente con tierra y madera, el sospechoso mostraba signos de deshidratación y “de estar medio desorientado”, como indicó el coronel de Carabineros José Luis Pincheira en su oportunidad.

En relación al arma homicida el prefecto Jorge Martínez manifestó que será materia de investigación e indicada en las futuras audiencias. En esa línea, señaló que al momento de la detención se le incautó al sospechoso “tarjetas de celulares, alimentos, vestuarios y otros accesorios”.

Al momento de dar con el paradero del hasta ahora único detenido por el doble homicidio, empezó a circular una serie de informaciones que indicaban que el sospechoso mantenía antecedente psiquiatricos. Ante esto, Martínez expresó que dicha información se investigará una vez “realizada la audiencia de formalización”.

Finalmente, con respecto a los antecedentes policiales que mantenía el detenido, la PDI indicó que en sus archivos no mantenía información de la persona. No obstante, en el Ministerio público “habían denuncias al sujetos por otros delitos” que no fueron especificado en su oportunidad.

/psg