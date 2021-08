Dos candidatos presidenciales quedaron fuera de carrera esta semana. El Servel rechazó a Diego Ancalao (Lista del Pueblo) acusado de falsificar firmas y a Gino Lorenzini (fundador de Felices y Forrados) por haber estado afiliado a un partido político 9 meses antes del último plazo para inscribir candidaturas como independiente.

Más de 23.000 rúbricas presentadas por Ancalao fueron impugnadas por realizarse en una notaría que dejó de funcionar en 2018 y frente a un notario que murió en febrero de este año, situación que será denunciada ante la Fiscalía.

“Esta es otra forma de mentirle a la ciudadanía(…). Me parece muy lamentable que la Lista del Pueblo haya utilizado a una persona mapuche como Ancalao, traicionando la confianza de los pueblos originarios. Ponen una figura de origen mapuche, pero lo hacen con todas las trampas que ellos mismo criticaron, de la antigua política, y han llegado a lo peor, que es falsificar estas firmas”, sostuvo el convencional constituyente de Vamos por Chile Arturo Zúñiga.

El exsubsecretario de Redes Asistenciales, además, se refirió al funcionamiento de la Convención Constitucional, y en particular sobre el reglamento aprobado por la Comisión de Ética, que afectaría la libertad de expresión. “Estamos hablando de ‘gustitos’ que le hacen muy mal al ambiente al interior de la Convención“, enfatizó.

Para Zúñiga, con este reglamento lo que se quiere evitar es “que se pueda debatir con ideas”, y explicó que se ve una cierta intención de silenciar a los sectores de la derecha. “Nosotros creemos en la libertad de expresión y hay otras formas de sancionar las injurias o calumnias. Tenemos un sistema penal para establecer las sanciones, pero no para establecer dentro de la Convención ex-ante la censura y la cancelación. Eso no puede ocurrir“.

Estamos viendo en la convención el fiel reflejo de cómo se ejecuta el programa de Jadue”.

También aseguró que “en el programa de gobierno de Daniel Jadue había una intención de regular a los medios de comunicación y censurar la libertad de expresión, y estamos viendo acá el fiel reflejo de cómo se ejecuta ese programa”, y que “si uno no cumple alguna de estas cosas se nos va a censurar con el derecho a voz por quince días. Hablamos de que una persona que fue elegida para deliberar y expresar sus opiniones dentro de una convención, que no va a poder hablar”.

Quieren prohibirnos hablar, quieren enseñarnos otra ideología, para que pensemos todos de la misma forma”.

Respecto a la denuncia interpuesta por la machi Francisca Linonao contra él y otros convencionales de Vamos por Chile (Teresa Marinovic, Katerine Montealegre y Ruth Hurtado) por presuntos actos de racismo ante el Comité Transitorio de Ética, Zúñiga dijo que “lo más grave de esa denuncia es que fue firmada por Elisa Loncón. Y dentro de las sanciones está hacer cursos de educación, es decir, algo que se practica en China: el reeducar a las personas. Uno se pregunta en qué momento se quiere igualarnos a ideologías que han fracasado en todas partes del mundo. Quieren prohibirnos hablar, quieren enseñarnos otra ideología, para que pensemos todos de la misma forma”.

Zúñiga aseguró que “de ninguna forma iría a esos cursos, todas esta medidas son inconstitucionales, y si se aprueban en el pleno podemos establecer otro tipo de recursos, porque tenemos que hacer valer nuestros derechos”. Además, agregó que “hemos visto cómo últimamente el TC ha dado algunos fallos que se apegaron más a la presión de redes sociales que a lo que dicta el derecho. Esperamos que en caso de necesitarlo sí puedan dictar según derecho”.

Sostuvo que “caer en el mismo juego sucio no es la forma, tenemos que exponer nuestras ideas y no buscar a través de triquiñuelas cancelar al que está al frente”, agregó que “van a recibir una presión gigante de la ciudadanía que les dirá que acá hay once millones de votos que valen mucho más que lo que opinan veinte personas en una comisión para echar por la borda un acuerdo de unidad nacional”.

Acá se quiere establecer la sede del Partido Comunista como la casa de todos”.

Por último, afirmó que “la regla de los dos tercios no es un capricho, es porque una constitución debe permitir gobernar a gobiernos de derecha e izquierda. Pero acá se quiere establecer la sede del Partido Comunista como la casa de todos y eso no representa ni siquiera a menos de un 5% del país”. Y subrayó: “La izquierda radical, que representan Atria y otros, no ofrece gobernabilidad, porque son puros proyectos individuales y, ha quedado una vez mas de manifiesto con lo que sucedió, cuando se intenta eliminar los dos tercios”.

