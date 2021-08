Finalmente, todo vuelve al lenguaje. Es un asunto de significados. Cada cual entiende lo que quiere entender, dirán algunos o se liberan de las viejas estructuras, dirán otros. Eso de estar en tiempos de cambios hace a veces difícil entenderse. Ya lo decía Platón y Aristóteles, como recuerda en su columna del domingo pasado, “la realidad es un concepto difícil de precisar”, “no es siempre lo que parece”, pero como “el conocimiento científico ha ido destruyendo mitos, interpretaciones erróneas de lo que percibimos a simple vista”, “el estudio especializado permite manejar de mejor manera los problemas que la realidad nos presenta”. Gonzalo Cordero

Es verdad que los expertos no están en su mejor momento de valoración, pero eso no quita que siguen siendo expertos. Y como agrega Cordero, “la descalificación del conocimiento profesional, como si fuera mera expresión de teorías de libro que no coinciden con la “realidad práctica”, no es otra cosa que la rebelión de la ignorancia contra la ciencia”. Aunque el diputado Ilabaca asegure que las críticas de Mario Marcel a medidas como el cuarto retiro de las AFP revelan “el alto nivel de desconexión de la élite económica con lo que viven y sufren todos los chilenos”, ello no quita que el presidente del BC tenga la razón. Al final, el enfermo le pregunta al médico no a la gente.

Como agrega , “quienes empujan” el cuarto retiro “aunque posen de comprensivos médicos, están actuando como vulgares matasanos”. Finalmente, como decía John Maynard Keynes, “cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión”. Y los hechos han cambiado. De la hipotermia que nos afectó el año pasado, apunta Matamala, pasamos a la fiebre y cuando eso sucede “ataca un virus llamado inflación”. “No hay vuelta que darle: si se suministra demasiado dinero a la economía, los precios suben”. A veces no es posible “hacerse los lesos frente a una evidencia que hoy es incontrarrestable”, sostiene. Daniel Matamala

Y si de rechazos se trata, ya sea a los expertos o a los políticos, lo que descansa detrás es ese cuestionamiento al poder tradicional y al establishment que atraviesa a toda la sociedad. Y ahí, la gran pregunta que plantea en su columna de esta semana es hacia donde decantará ese sector. “La pasión política -hoy en el país- habita en quienes rechazan todas y cada una de las ofertas del establishment”, asegura. “Así, para este elector esquivo quedan finalmente dos opciones: encontrar la opción de un “mal menor” o, sencillamente, abstenerse”. Ninguna muy útil para revertir la crisis de representatividad, una que “a esta altura, se vuelve endémica”. Carlos Meléndez

Son finalmente las señales de la nueva etapa, esa de la que se harán cargo la nueva generación. Una que como apunta tiene ahora el desafío de consolidar a la clase media, como la anterior tuvo el de superar la pobreza, uno en que según las cifras logró avanzar. Pablo Ortúzar

/boletín semanal de Opinión de La Tercera .

