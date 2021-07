La elección presidencial es una de las fuentes de incertidumbre más relevantes para el mercado local, por lo que las primarias de Apruebo Dignidad y Chile Vamos de este domingo serán seguidas con atención, a la espera de las señales que pueda ofrecer para la primera vuelta de noviembre y una eventual segunda vuelta en diciembre.

Son dos las variables a las que se pondrá atención desde el mundo financiero. La primera de ellas, y más obvia, es el resultado de la elección de cada pacto. La segunda, se refiere al nivel de participación que se consiga. En base a eso, son varios los que creen que un triunfo de Daniel Jadue en la elección que lo enfrenta a Gabriel Boric, con un alto nivel de participación, sería lo que generé más aversión al riesgo.

“El mercado prefiere a Boric que a Jadue, entendiendo que el primero es un reformista menos duro, un poco más abierto a analizar posiciones alternativas versus Jadue, que es parte de un partido más establecido, más estructurado, y las propuestas que él ha planteado son más duras para el mercado de capitales y para la empresa privada en general”, señala Klaus Kaempfe, director de Portfolio Solutions en Credicorp Capital AM.

Ante esa posibilidad, Martina Ogaz, economista de Euroamerica, coincide en que puede esperarse un movimiento brusco en el mercado, debido a que “se estaría viendo un fenómeno que va más allá de la gente que tiene una participación política, sino que hay otro tipo de personas y ciudadano que votan por esta opción y, por lo tanto, uno podría estimar que se está marcando una tendencia más clara para noviembre”.

Para Antonio Moncado, economista senior de BCI, lo que genera Jadue en el mercado obedece a que “dentro de las propuestas que se ha ido señalando hay una afectación indudable a la estructura económica que sustenta el sistema financiera, por tanto ante un escenario más proclive a que él podría generar un nuevo ajuste negativo en precios de activos financieros”.

Chile Vamos y la participación

Por el contrario, Moncado no ve que haya muchas diferencias para el mercado respecto al resultado de primaria de derecha. “Hay una homogeneidad en términos del discurso económico/financiero que hacen los candidatos de Chile Vamos que no generaría disrupciones tan significativas, si es que se despeja un poco más la incertidumbre sobre ese sector y conocemos al candidato. Esto, porque sus programas de gobierno no afectan significativamente la estructura económica y, por ende, no generarían disrupciones precios de activos financieros”, sostuvo.

En un análisis más fino de las elecciones primarias, “la participación y la cantidad de votos que obtenga cada coalición, va a ser importante para saber si se puede hacer una estimación sobre lo que podría pasar en la primera vuelta”, indica Ogaz.

En esto coincide Kaempfe, quien sostiene que “lo más importante para poder entender las fuerzas que tiene cada conglomerado es la cantidad total que se dará en cada una de las primarias”. Plantea que “si se logra una participación importante en la primaria de Chile Vamos, equivalente a la del partido comunista y el frente amplio, se podría leer como una mayor posibilidad de que Jadue no va a ganar la segunda vuelta y eso podría ser que el IPSA suba”.

En tanto, “para que caiga el IPSA tiene que darse un escenario en donde gana Jadue o Boric, con una votación muy alta y con una distancia muy amplia de la votación que obtenga la primaria de Chile Vamos y sobre todo del candidato que gane”, señala el economista de Credicorp.

