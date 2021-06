Dua Lipa (Londres, Inglaterra, 22 de agosto de 1995) es una cantante, modelo y compositora británica. Su sencillo Be the One, de 2015, lanzó su carrera a nivel internacional, tras ingresar entre las primeras veinte posiciones en las listas de éxitos musicales en varios países europeos y en Australia. Su single New Rules, alcanzó el número 1 en las listas británicas.

Los años 80 marcaron la explosión de una era en el entretenimiento cuando diversos productos de manufactura estadounidense invadieron al mundo y se convirtieron en referencia cultural del imaginario también de los países latinoamericanos.

Fue así que en México la fiebre de He-man y los amos del universo, la entrañable saga animada que narra las aventuras de un guerrero intergaláctico que lucha por preservar la soberanía de su planeta Eternia mientras lucha contra las fuerzas del mal, llegó a grados insospechados.

Con el reciente estreno del primer tráiler de Masters of the Universe: Revelation, el tema causó sensación pues los nostálgicos celebraron el regreso de un héroe en la reversión de la historia presentada ahora por la plataforma Netflix que contará lo que ocurrió justo después del episodio final transmitido originalmente en 1988.

Y es que se dará una continuación argumental a la saga, atando ciertos cabos sueltos y con la intención de enamorar a los viejos fans y atraer nuevas audiencias, para quienes He-Man y su universo ya representan un tema vintage.

“Narrativamente, se configura como el próximo episodio de la serie animada heredada de los años 80 que se emitió entre 1983 y 1985. Esta es una continuación de esa historia. Estamos jugando con la mitología y los personajes originales, y revisando y profundizando en algunas de las historias no resueltas”, dijo el director.

El éxito de la serie animada en México fue tan total, que a finales de 1986 sucedió un crossover inesperado, pues el alter-ego del caballero Adam, Skeleton, She-Ra y los aliados de He-man convivieron en el castillo Grayskull con una celebridad mexicana, específicamente veracruzana.

La jarocha Yuri conoció el planeta Eternia gracias a un comic publicado como encarte editorial en la ya desparecida revista Tele-Guía, versión tropicalizada de la antaña TV Guide estadounidense.

El cómic se promocionó en la revista de Editorial Televisa (Foto: Teleguía) El cómic se promocionó en la revista de Editorial Televisa (Foto: Teleguía)

Por aquellos años, la rubia cantante gozaba de un punto máximo en su carrera y se convirtió en una de las estrellas favoritas del público y de Televisa, quien a través de su revista la promocionó en una aventura ”fuera de este mundo”.

La extravagante historia narra el viaje de la intérprete de La maldita primavera a Eternia para buscar la ayuda de He-man pues el planeta Tierra está en peligro de deshidratarse, a lo que She-Ra, la hermana gemela del gladiador intergaláctico que también obtuvo su propia saga en el pasado– indica que el planeta Flambia sufrió lo mismo por culpa del icónico villano Skeletor.

He-Man viaja a nuestro planeta para ayudar a la intérprete, quien advierte que los bosques y animales terrícolas ya están muriendo, y descubre que el villano mandó a sus secuaces a robarse el agua.

La aventura que vive Yuri, quien no aparece dibujada, sino ella misma como fotografía dentro del comic, tiene un argumento evidentemente ecológico, un tema que comenzó a cobrar mayor auge y sensibilización en aquellos años.

La aparición de Yuri fue en forma de fotografía, estilo fotonovela (Foto: Teleguía) La aparición de Yuri fue en forma de fotografía, estilo fotonovela (Foto: Teleguía)

Queda la incógnita si el dibujo del cómic de la revista de espectáculos es una reproducción del trabajo de los dibujantes originales del cómic o si fue encomendado a un ilustrador mexicano.

En aquellos años cuando He-Man era la sensación entre los niños y adultos, en México se vivía la popularidad del “pentapichichi” Hugo Sánchez tras sus triunfos con el Real Madrid, en las radios sonaban Michael Jackson y la naciente onda del “rock en tu idioma”, series como Heidi, Los Picapiedra, Los Muppets, Los Supersónicos, Thundercats, Mazinger Z cautivaban al público y se vivía la fiebre del Mundial México ‘86.

La nueva versión de la saga será una continuación de la historia contada en los 80 (Foto: Teleguía) La nueva versión de la saga será una continuación de la historia contada en los 80 (Foto: Teleguía)

Por ello no fue del todo tan extraño que Yuri “la Madonna mexicana” apareciera al lado del guerrero más popular de la televisión, que este 2021 vuelve renovado y con un mensaje para las nuevas generaciones.

