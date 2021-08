El cantante fue captado a su ingreso al restaurante Nusr-Et del famoso chef Salt Bae, en Los Ángeles donde ha sido visto durante los últimos días y ha podido compartir con algunos de sus fanáticos, así como con Mercedes Villador.

Las más recientes imágenes del “Sol de México” fueron compartidas por el programa Despierta América y se da cuenta del look relajado y listo para tener una velada romántica con su novia.

Luis Miguel ingresó al establecimiento y se quitó el cubrebocas para mostrar su rostro, así como el aspecto relajado que maneja actualmente: una cabellera más prominente y su característica sonrisa.

Los presentes no dejaron escapar la oportunidad de tomarle fotografías y emocionarse ante su paso, por lo que Luis Miguel se mostró paciente y atento con las pocas personas que estuvieron en su encuentro.

A pesar de que es un artista de talla internacional y con más de 40 años de carrera, “El Sol de México” no pierde su sencillez y carisma que lo han caracterizado desde su infancia, por lo que siempre que aparece en un lugar público se comporta de manera accesible.

En esta ocasión no fue la excepción y se dejó retratar en más de una ocasión, justo antes de bajarse el cubrebocas y saludar a las cámaras, en las que también apareció Mercedes Villador.

Hace unos días, el cantante también fue captado por una fanática llamada Lulú, quien a través de su canal de Youtube, compartió que el día que se encontraba festejando su cumpleaños en el restaurante Nusr-Et del famoso chef Salt Bae, después de preguntar en varias ocasiones por él, uno de los meseros le comentó de la presencia de “El Sol de México”.

La mujer, quien se identificó como una gran fan del cantante, comentó que al principio no le creyó. “Al principio, la verdad, dije ‘No, no es Luis Miguel’, porque se me hizo muy juvenil”, relató Lulú en el video titulado Mi encuentro con Luis Miguel.

“Pero al momento en que empezó a sonreír e hizo esta sonrisa y le pude ver los dientes y todo, me percaté que sí, que sí era Luis Miguel”, narró la usuaria de redes.

Lulú, quien es chef y originaria de El Paso, Texas, también contó que se encontraba con una persona. “Estaba con una muchacha muy guapa, parecía modelo. Creo que es latina, la verdad”, contó.

El intérprete de Suave, según relató la fan, la invitó a sentarse en lo que llegaba su cena, y pudieron intercambiar una amena conversación. En el video, Lulú también compartió algunas fotografías en compañía del cantante, en donde se le ve con el cabello largo y sonriente.

Recientemente se le relacionó con la modelo argentina Mercedes Villador y Lucía Miranda, viuda de Hugo López, ex mánager del Luis Miguel, confesó que el noviazgo del cantante de 51 años con una joven nacida en la Provincia de Misiones en Argentina.

Además, Lucía también compartió que el cantante se encontraba pasando la pandemia en su casa de Miguel Alemán Magnani en Acapulco, Guerrero. “Se está cuidando mucho porque es bastante aprensivo, le da miedo esto de la pandemia, pero está bien con una chica de novio”, compartió para el programa Sale el Sol.

