El Covid y las restricciones de los europeos para ceder jugadores obligaron a la Conmebol a posponer la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Mientras por estas latitudes buscan fechas, en el Viejo Continente no hay tiempo que perder. Este miércoles la UEFA y sus 55 selecciones empiezan su camino rumbo a Qatar 2022 con 13 cupos en juego.

Países Bajos, ausente en Rusia 2018, abrirá la catarata de partidos visitando a Turquía a las 14 (DirecTV). A las 16.45 se jugarán los otros 11 de este 24/3. Francia, el último campeón mundial, se mide con Ucrania (ESPN 3). Bélgica también se destaca por su partido vs. Gales (DirecTV). Pero la mirada se va a Portugal. Allí Cristiano Ronaldo empieza el camino a su quinto Mundial. Con 36 años, el 7 tiene un rival como para aumentar su impresionante cifra de 102 goles conseguidos con los lusos: se medirá vs. Azerbaiyán (ESPN 2).

El jueves será el turno para los otros poderosos España (vs. Grecia), Italia (vs. Irlanda Norte), Alemania (vs. Islandia) o Inglaterra, con show asegurado vs. San Marino. Todos empezando sus fase de grupos y buscando el pasaje a la Copa del Mundo que será en Asia en noviembre y diciembre de 2022. Y nadie se puede relajar. Porque si bien los 10 ganadores de cada grupo se clasifican, para los segundos no será tan fácil. Hubo un cambio con respecto a las clasificatorias anteriores. Los 10 escoltas pasarán a una nueva fase junto con los mejores dos de la Nations League (que no estén clasificados o segundos). De esos 12 se arman tres llaves de cuatro con semifinales y finales. Y los ganadores de esas tres finales irán a Qatar. Sí, mejor ganar la zona…