Diego “Mono” Sánchez utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer una disculpa tras haber sido detenido por Carabineros durante la noche de este lunes, tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad.

Según informó la institución a primera hora de la mañana, el arquero de Unión Española fue sorprendido por una patrulla no respetando una luz roja en la intersección de calle Copiapó con Portugal. Por lo mismo, iniciaron un seguimiento, percatándose de su errática conducción.

Por lo mismo, el futbolista fue fiscalizado en Avenida Salvador con Irrarázaval, comuna de Ñuñoa, donde se le aplicó un alcotest que arrojó 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre.

Horas después de conocerse los hechos, Diego Sánchez emitió una declaración en donde se disculpa, asegurando que es primera vez que se ve involucrado en algo así.“Quiero comenzar asumiendo toda la responsabilidad”, dijo de entrada el jugador, quien extendió sus palabras a Unión Española y los hinchas “por este error, el cual asumiré como un hombre y el que aseguro que no se volverá a repetir”.

Pidió perdón también a su familia, su novia –Yamila Reyna-, sus hijos, “a quienes siempre he tratado de inculcarles lo mejor. Nunca he pasado por esta situación y me avergüenza”.

/gap