Dante Poli está en el ojo del huracán. Esto, luego de ser detenido durante las últimas horas tras participar en una reunión social en pleno toque de queda.

Según la información que surgió a primera hora de este miércoles, el comentarista deportivo se encontraba junto a otras 21 persona en su departamento, en la comuna de Lo Barnechea.

Por lo mismo, y a modo de jugoseo, en redes sociales sacaron al baile unas declaraciones que el ex futbolista realizó al conocer que Arturo Vidal se contagió de Covid-19 por, supuestamente, incumplir con os protocolos sanitarios impuestos por las autoridades de salud.

Esto último, debido a que el cahuín indica que el “King” no cumplió con la burbuja sanitaria y se juntó con gente tras su arriba a Chile.

“La excusa desde la autoridad del entrenador, cuerpo técnico, era perfecta. Ojo, no es que yo quiera imponer algo, no es que yo los quiera obligar… no. Hay que cumplir el protocolo sanitario de todos los mortales que vienen a este país”, dijo Poli mientras comentaban en ESPN FC el caso del volante del Inter.

“Y eso implica, obviamente estar encerrado en cuarentena. Entonces, nadie se podría haber enojado. No, Martín, un par de días libres. Necesitamos ver a la familia. Es súper entendible y uno puede empatizar con eso, pero efectivamente, disculpa, es que no se puede”, lanzó.

Por lo mismo, tras su detención varios en redes sociales lo trolearon por “predicar” y no “practicar” .

Revisa el video de Dante Poli acá

/psg