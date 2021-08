Charlie Watts era considerado uno de los músicos más influyentes del rock a nivel mundial, pues su talento en la batería lo llevó a formar parte de la legendaria agrupación The Rolling Stones, así como colaborar con diversos artistas como Ian Stewart y Dick Morrissey con quienes mostró su amor por el jazz.

El origen y las influencias de Charlie Watts

El músico nació el 2 de junio de 1941 en Londres y desde su juventud mostró su pasión por la música y principalmente por el jazz, pues creció escuchando artistas como el saxofonista y compositor de jazz, Charlie Parker, así como a Jelly Roll.

Durante una entrevista con The New Yorker, Charlie Watts recordó que cuando tenía 13 años de edad comenzó a interesarse por la batería

“Compré un banyo y no me gustaron los puntos en el cuellos. Aí que me quité el cuello y, al mismo tiempo, escuche a un bateristas llamado Chico Hamilton, que tocaba con Gerry Mulligan y quería tocar así con pinceles. No tenía un tambor y pise la cabeza del bayo en un soporte”, afirmó. Por lo que sus padres le compraron su primera batería en 1955.

Aunque se formó como artista gráfico, Watts continuó con su sueño en la música y comenzó a tocar en diversos clubes de Londres, donde conoció a Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones.

Trayectoria con Rolling Stones

Fue en 1963 cuando Charlie Watts se unió a The Rolling Stones, quienes comentan a forjar su camino dentro de la música.

Watts es reconocido por ser de las mentes más brillantes dentro de la agrupación por su talento musical y artístico, pues fue el encargado de diseñar las portadas de los álbumes de la banda, así como el diseño de los escenarios.

Además, Watts es considerado uno de los 20 mejores bateristas de la historia por la revista Rolling Stone y no sólo dejó un legado en el rock, pues también se desempeñó como baterista de jazz en su banda llamada Charlie Watts Quintet.

Incluso afirmó a The New Yorker que la diferencia entre tocar jazz en clubes y tocar rock and roll con los Stones era el volumen.

Esposa e hija

Watts se casó el 14 de octubre de 1964 con Shirley Ann Shepherd con quien procreó una hija llamada Seraphina en 1968.

A diferencia de sus compañeros, el baterista llevó una vida alejado de los escándalos y llegó a afirmar que nunca llenó el estereotipo de estrella de rock.

