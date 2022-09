El pasado martes 13 de septiembre Chile Vamos anunció, en un punto de prensa en el Congreso de Valparaíso, que se bajaba de la reunión de partidos para darle continuidad al proceso constituyente que se realizaría este jueves en el Parlamento.

En ese marco, las tiendas de oposición hicieron una serie de peticiones para seguir conversando con los diversos actores políticos: la salida del gobierno de la mesa negociadora y que hubiera un rebajare en la composición de la instancia con una integración acorde a la representación parlamentaria de los partidos.

Lo anterior gatilló que los presidentes del Senado y la Cámara, Álvaro Elizalde (PS) y Raúl Soto (PPD), respectivamente, activaran una serie de gestiones buscando recomponer el diálogo de la mesa. Y este jueves dieron luces de que se encuentran trabajando en una fórmula que permita dar cumplimiento a los solicitado por Chile Vamos.

“Estamos en un proceso de ver cómo reconstruir esta metodología para avanzar. Lo que nos interesa con el presidente del Senado es que todos los actores que están sentados en esta mesa constitucional se sientan cómodos, se sientan confiados de que va a ser un diálogo de buena fe”, aseguró Soto consultado por el tema.

El líder de la Cámara agregó que “hay algunos actores que efectivamente han señalado que es muy relevante el tema de la representatividad, de la proporcionalidad y eso es algo que efectivamente es algo que están evaluando para ver cómo procedemos en términos de que efectivamente cada uno se sienta con el peso relativo que tiene en el Parlamento”.

En ese sentido el también diputado del PPD aseguró que “la metodología específicamente la estamos trabajando, pero efectivamente se puede traducir en un rebaraje donde efectivamente hay fuerzas políticas que puedan tener más o menos personas sentadas en función de la proporcionalidad que tienen en ambas Cámaras en el Congreso Nacional”.

En tanto, Elizalde ejemplificó con el rol que tuvo elexpresidente Patricio Aylwin durante la campaña del No, relatando que éste que llegaba a las mesas de negociación sin otros representantes de su partido -la DC- a pesar de ser uno de los partidos más grandes de la época. Pese a la alusión, se mostró también abierto a avanzar en los planteamientos de Chile Vamos.

“Patricio Aylwin, expresidente de la República, en los tiempos de la campaña del No, participaba en la reunión de la Concertación de los partidos de la democracia que tenía 17 partidos y llegaba solo, no decía ‘como mi partido es más grande tengo que llegar acompañado’; llegaba solo y él daba a conocer el punto de vista de su partido, que era en ese minuto el partido más grande de la política chilena. Y todos así lo entendían”, comenzó diciendo.

“Pero entendemos que algunos partidos de Chile Vamos de esto han hecho un punto y quieren llegar acompañados, no como llegaba Patricio Aylwin, quieren llegar de una manera distinta, acompañados. Y estamos buscando una fórmula que les permita sentirse cómodos para que participen de este diálogo”, agregó el extimonel socialista.

En esa línea el senador afirmó que “de todas maneras es evidente que hay partidos grandes, partidos chicos, y que cuando se trata de construir acuerdos amplios obviamente el factor cuantitativo no es irrelevante, porque es lo que permite construir los 4/7 y están en su derecho de hacer este planteamiento. Independiente de que a mí me gusta más el estilo de Patricio Aylwin, pero de esto no vamos a hacer un punto y vamos a actuar con la flexibilidad necesaria para que se sientan cómodos en este diálogo”.

En tanto, ambos líderes del Congreso se reunieron este jueves con representantes de los gobernadores regionales para seguir recibiendo aportes para los diálogos de las fuerzas políticas.

