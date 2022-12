Este lunes 12 de diciembre, a las 19 horas, se realizó el lanzamiento del libro “Memorias de un militante”, en el que Patricio Cueto Román relata su paso por el Partido Comunista de Chile, los roles que debió asumir, su exilio en la RDA y su desencanto de los socialismos reales, entre otros temas.

El libro fue presentado en el centro de eventos de la U. Católica de Valparaíso por la periodista Mónica Cerda San Martín; por el abogado y diplomático José Rodríguez Elizondo; por el historiador y académico de la U. San Sebastián, Alejandro San Francisco; y por el ex rector de la U. de Chile y presidente del Centro Laico de Estudios Contemporáneos, Luis Riveros.

En el evento, que se extendió por poco más de una hora, los presentadores dieron sus impresiones sobre el libro y, al final, Patricio Cueto subió al podio a exponer sus motivaciones para escribir este texto autobiográfico, lanzando una dura crítica al Partido Comunista, en especial a su actual presidente, Guillermo Teillier.

Los ´búlgaros´ y los dardos a Teillier: “En cualquier partido revolucionario lo hubieran sometido al paredón”

En su alocución, sostuvo que siempre ha intentado incentivar a sus viejos amigos comunistas a que se animen a contar sus historias.

“En este salón, no los voy a identificar, porque no puedo hacer una cosa así, hay dos de los llamados ‘búlgaros’, de esos que eran el ejército que se preparaba para matar a Pinochet. Pero ellos no fueron preparados para matar a Pinochet. A ellos los llevaron a Bulgaria, a la mejor escuela militar del mundo socialista de ese entonces, para prepararlos y hacerlos oficiales del futuro ejército popular de Chile. Para ser oficiales de un ejército que iba a reemplazar al ejército que existía”, contó.

“Esos jóvenes, que como yo se entregaron en cuerpo, alma y vida a cumplir esa tarea, hoy están acá y no tienen un mayor afecto por el Partido Comunista de Chile, porque fueron abandonados, porque fueron dejados de lado, porque se les dio una profesión tan compleja como ser un oficial de ejército y, hasta hoy día se preguntan, ¿para qué?”, agregó.

En ese sentido señaló que “hay personas que tienen que responder por muchas cosas que han sucedido en este país. Y tal como lo digo en el libro y lo voy a seguir diciendo, don Guillermo Teillier, en cualquier grupo revolucionario, en cualquier partido revolucionario, después de someter a su partido y su movimiento revolucionario a los dos peores fracasos (internación de armas en Carrizal Bajo y atentado a Augusto Pinochet), a esa persona, ese partido revolucionario o ese movimiento revolucionario lo más seguro es que como lo hizo el Che Guevara o Fidel Castro, lo hubieran sometido al paredón, porque él es el principal responsable de los dos grandes fracasos que tuvieron esas fuerzas”.

El origen del libro y los vicios del PC replicados por el Frente Amplio

Sobre el origen del libro, el autor contó que en 2018 dos mujeres estudiantes de periodismo lo entrevistaron para saber su opinión sobre “la reconciliación”, y él accedió.

“Todo comenzó en un salón del PC, en 1969, donde entré a una reunión como hijo legítimo, con padres que me reconocían, y salí como hijo ilegítimo, sin padre, huérfano, donde me dijeron que a partir de ese momento el partido no reconocía que yo era militante porque se trataba de no vincular al partido con los hechos de la misión que me daban”, señaló.

“Les cuento algunas cosas de esa vida a estas periodistas, yo estaba con la cabeza gacha, y cuando levanto la vista a las dos chicas le corrían las lágrimas. Y les pregunto ¿qué pasa? Y me dicen que ellas han vivido exactamente lo mismo que yo en la decepción de lo que es un partido político. Ellas eran dos militantes de distintos partidos del Frente Amplio y ya en ese momento, estamos hablando de 2018, ellas ya se sentían decepcionadas de que sus partidos estaban cayendo exactamente en los mismos vicios que yo denunciaba que había caído el Partido Comunista”, agregó.

“Eso me incentivó a contarle a las nuevas generaciones lo que es la política y cuánto vale la pena jugársela en la política. Con esto no quiero hacer un discurso en contra de los partidos políticos. Creo que los partidos políticos son absolutamente necesarios para poder tener una democracia, pero también creo que no cualquier partido político sirve para una democracia”.

Patricio Cueto a El Líbero: «Mi tarea era la infiltración en las Fuerzas Armadas»

En conversación con “El Líbero”, Patricio Cueto se explaya un poco más sobre cuáles fueron las misiones que se le encomendaron en el PC.

“A los 24 años, el año 1969, antes del triunfo de Salvador Allende, mi tarea era la infiltración en las Fuerzas Armadas y en los grupos de ultra derecha. Yo tenía que reclutar a los ‘jotosos’ que iban a hacer el servicio militar para que se convirtieran en informantes de lo que pasaba dentro de los cuarteles. Se me pedía que diera mucho detalle sobre el lugar donde se almacenaban las armas”, relata.

“Yo ya no tengo nada que ver con el PC. Yo rompo con el PC estando en la RDA, en el exilio. Pero no soy anti comunista… no soy anti nada. Hoy yo soy un humanista, un defensor de los derechos humanos, un libre pensador, una persona que cree que debemos construir futuro entre todos los chilenos”, agrega.

Sobre el rol que ha cumplido Guillermo Teillier en democracia y como timonel del Partido Comunista, sostiene que “no tengo una buena opinión de él. Creo que es una persona poco noble, una persona de la que uno nunca puede estar seguro de lo que te dice”.

Por Renato Gaggero para El Líbero

