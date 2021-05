Son muchas las mujeres en Chile que deben llevar a cabo su embarazo, pero que de forma paralela luchan día a día contra el coronavirus, ya que la salud de sus hijos se vuelve una constante preocupación.

Pese que la mayoría de los casos de contagio entre las madres y sus pequeños recién nacidos se dan en el acercamiento que estos tienen posterior al parto, estudios que se han realizado consideran algunos casos excepcionales, donde el contagio se puso desarrollar durante la etapa de gestación.

El ginecólogo Andrés Ghiringhelli explicó que “lo más probable es que no transmitan vía vertical al feto y que tampoco haya riesgo de aborto o malformaciones como otros virus sí lo han hecho en la historia de la medicina”.

La lucha de las madres embarazadas en Chile

Tania Muñoz, quien contrajo el virus durante su embarazo, se refirió a este tema y señaló que “cuando yo estuve con covid no tuve controles por el mismo tema de la enfermedad, pero sí me estuvieron monitoreando todo el tiempo por teléfono”.

“Lo que se manejaba en ese entonces era que nada se transmitía al bebé y que el bebé estaba protegido, pero igual una siempre está con la incertidumbre y el miedo de que pase algo”, expresó.

En paralelo, Egli Zambrano, de 35 años, comenzó con síntomas de coronavirus el 28 de abril. Ya para el 4 de mayo ingresó al hospital con 34 semanas de gestación y tomó la decisión de realizar cesárea luego de dar positivo al PCR y tener una serie de complicaciones respiratorias.

“El doctor me dijo hay que hacer esto, por esto, por esto… y yo le dije ‘hagalo, si es porque mi bebé no le pase nada y tienen que hacerlo, hágalo. Siempre y cuando sea por su seguridad yo no tengo ningún problema'”, explicó la mujer.

Hoy, con su condición y por el estado prematuro de su bebé, solo ha podido conocerlo a través de foto: “Es mi primer día de la madre“.

Protocolos sanitarios

En tanto, Sindel Zañartu, matrona del Hospital Barros Luco, abordo este tipo de casos y dijo que “una vez que llegó el coronavirus a Chile, se empezaron a modificar todos los protocolos para poder adecuarse a la situación sanitaria actual”.

“Siempre se les ha recomendado a las mamás que, por sobre todo, mantengan la lactancia materna, para el hecho de que este bebé reciba la inmunidad que requiere”, agregó.