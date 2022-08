El presidente de la UDI, Javier Macaya, puso en duda este lunes la capacidad del oficialismo para reformar la nueva Constitución, en caso de que gane la opción del Apruebo.

En medio de la discusión y el trabajo en los partidos del oficialismo para concordar reformas al texto después del 4 de septiembre, el líder gremialista afirmó que “así como ellos ponían en duda la credibilidad de un sector como Chile Vamos que fue capaz de plasmar en un compromiso concreto en 10 propuestas para una buena y nueva Constitución, yo no veo esa capacidad por parte del oficialismo”.

En esa línea, recalcó que “yo no tengo ninguna duda de que esa voluntad aunque se plasme por parte el actual oficialismo en un acuerdo hoy en todas esas visiones distintas, va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a la Convención durante 1 año que no fueron capaces de escuchar y es la ideología y la incapacidad de diálogo la que termine primando”.

A su juicio, “si el Presidente como líder de la coalición no tuvo la oportunidad durante un año (de que lo escucharan) esto huele a un acto de de desesperación a tres semanas de la elección. Me parece que lo que están haciendo tiene tintes absolutamente electorales, no tengo ninguna duda que después del 4 de septiembre se van a desentender en cualquier acuerdo en esa materia”.

UDI Acusa fake news

Sobre los resultados de los sondeos, Macaya sostuvo que si bien “las encuestas son fotografías del momento, pero llevamos varias semanas, varios meses donde las diferencias entre el Rechazo y el Apruebo se ha ido consolidando. Y la explicación de esto no es otra que la gente ha empezado a entender las consecuencias que va a tener esta nueva Constitución en caso de ser aprobada”.

“Lamentablemente el Gobierno en su desesperación ha incurrido en una serie de intervenciones, de noticias falsas, con recursos de todos los chilenos”, sostuvo, señalando que en la nueva publicidad del Gobierno por el voto informado hay algunas falsedades.

Así explicó que “también dice una cuestión que es falsa, que Chile va a seguir siendo un territorio único, indivisible y basta ver las propuestas de la Convención, las normas de plurinacionalidad para entender que nuestro país va a consagrar autonomía territorial, autogobierno a los pueblos originarios, en caso de que se Apruebe la propuesta de nueva Constitución, eso al menos está cerca de lo que se puede considerar una fake news con recursos de todos los chilenos”.

La directiva UDI, junto a las ex convencionales Constanza Hube y Carol Bown, presentaron además una página web para recibir denuncias sobre fake news e intervencionismo electoral.

De este modo, en el sitio plebiscitosintrampa.cl, cualquier persona podrá registrar su denuncia, para que después pueda ser enviada con todos los antecedentes a Contraloría.

Hube sostuvo que “el nivel de intervencionismo llega a ser descarado”, y cuestionó que “el Gobierno esté más interesado en hacer su propia franja por el Apruebo que en estar informando lo verdaderamente importante”.

Bown, en tanto, señaló que “hemos visto cosas que no son verdad en la franja” y que “vemos a un gobierno preocupado de las cosas que les importan a los políticos”.

