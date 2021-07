El presidente del Partido Socialista (PS), el senador Álvaro Elizalde, repasó la candidatura de Paula Narváez tras el anuncio de Yasna Provoste (DC) de unirse a la carrera presidencial.

El pasado viernes 25 de julio, la presidenta del Senado, anunció su candidatura presidencial desde Vallenar. Por lo anterior, el abanderado de la Unidad Constituyente se definirá en una Consulta Ciudadana, en la que participará Carlos Maldonado (Partido Radical), Yasna Provoste (DC) y Paula Narváez (PS-PPD- Nuevo Trato y Partido Liberal).

Ante la posibilidad de bajar la candidatura de Narváez para facilitar el camino a Provoste, quien aparece bien posicionada en las encuestas, Elizalde afirmó que “los compromisos institucionales son claros y existen. Yo me comuniqué con el presidente del PPD (Heraldo Muñoz) e insistió en que iban a cumplir con su palabra y su compromiso”.

El también senador por la Región del Maule comentó que la realización de la consulta ciudadana “es una tarea enorme que implica un esfuerzo enorme”, ya que los partidos tendrán que organizar el proceso al ya haber terminado el plazo legal para realizar primarias.

Respecto al resultado de la elección de uno de los tres candidatos, dice que “aquí no se trata de estar con la calculadora en la mano. Es cuestión de convicciones”. Además, menciona que “está abierto. Si alguien cree que tiene ganada la elección, se equivoca”.

“Lo que viene para el próximo gobierno es muy difícil. Se requiere de un sector que esté en condiciones de hacerse cargo de las transformaciones profundas que los chilenos demandan (…) Eso es parte de las propuestas que hemos formulado”, concluyó.

“Otro Sebastián no hace la diferencia”

El legislador además se refirió a los resultados de la primaria realizada el pasado 18 de julio, donde se definió a Gabriel Boric como candidato de Aprueblo Dignidad y a Sebastián Sichel en Chile Vamos.

Respecto a la victoria del líder de Convergencia Social sobre el abanderado del Partido Comunista, Elizalde comentó: “Yo no he visto peor campaña, en el último tiempo, que la que hizo Daniel Jadue. Yo creo que incluso va a quedar en los anales como las campañas que fueron menos convocantes, porque a la gente no le gustó el sectarismo, la exclusión y la descalificación”.

Sobre la campaña presidencial de Sebastián Sichel, aseguró que “el peor drama que puede tener Chile es que siga gobernando ‘Sebastián’. Un Sebastián por otro Sebastián no hacen la diferencia, es más de lo mismo”.

“Todos sabemos el drama que ha representado para nuestro país el pésimo gobierno del Presidente Piñera (…) Le puedo asegurar que (Sichel) representa una línea de continuidad absoluta con lo que es el actual gobierno”, concluyó.

