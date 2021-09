A estas alturas del año estaríamos hablando ya de la llegada de los primeros festivales de música del año, pero la pandemia sigue estando muy presente y este 2021 habrá que conformarse con ver conciertos vía online o escuchar nuestras canciones favoritas a través de la radio o los dispositivos móviles. La primavera es la estación más musical de las cuatro, ya que se produce un gran cambio respecto a la temperatura, las horas de sol y el paisaje natural en todo el país.

Les ofrecemos una serie de canciones que les harán meterse de lleno en la estación de primavera que comienza hoy, 22 de marzo en Chile

‘Beautiful Day’ – U2

La banda irlandesa de Bono y compañía lanzaron este éxito con su álbum All that You Can´t Leave Behind en el año 2000. Rápidamente se convirtió en una de las canciones más representativas de la banda que protagonizó una de sus giras más recordadas.

«Maledetta primavera» (en español «Maldita primavera») es una canción en italiano escrita por Paolo Amerigo Cassella y Totò Savio e interpretada por Loretta Goggi en 1981 en el XXXI Festival de San Remo, donde obtuvo el segundo lugar,​ logrando un gran éxito en Italia, lo que supuso el despegue de la carrera de Goggi.​ La versión en español,3 cantada por vez primera por la mexicana Yuri en 1981, fue un éxito musical en el mundo hispanohablante y ha sido reinterpretada por diversos grupos y solistas.

‘Flowers in the window’ – Travis

Otra de las bandas británicas que más escuchamos a principios del nuevo milenio. Los escoceses Travis publicaron su álbum The Invisible Band llegando a ser número 1 en las listas de ventas británicas durante cuatro semanas. Una de sus canciones más entrañables era este ‘Flowers in the window’.

‘Spring Vacation’ – Beach Boys

Con letras escritas por el fantástico Mike Love, el lanzamiento en 2012 de That Why God Made the Radio nos hizo recordar la época dorada de la música surf con los Beach Boys. En este tema le dedican unas buenas melodías a la primavera.

‘Primavera anticipada’ – Laura Pausini

La italiana también ha incluido en algunas de sus canciones hablar de la primavera para hablar del amor. En esta versión lo hace junto al cantante James Blunt.

‘Here come the sun’- The Beatles

Nadie como los británicos The Beatles para celebrar la llegada de la estación más florida del año. George Harrison fue el artífice de la letra y el resto de la banda puso la magia para convertirla en otro éxito más del legado de los de Liverpool.

‘Contando primaveras’ – Melendi

El asturiano Melendi también ha dedicado alguna canción a la primavera y al paso del tiempo. Este es un ejemplo de ello.

‘No gires’ – Varry Brava

No se trata de una canción propia de primavera, pero los festivaleros seguro que en más de una ocasión han bailado al ritmo de Varry Brava y su ‘No gires’. Sube el volumen y a saltar.

‘Aloha’ – Bomba Estero y Carlos Sadness

Una de las colaboraciones más divertidas del pop español. Al igual que que ‘No gires’ de Varry Brava, ‘Aloha’ nos adentra en una época del año llena de luz y de flores. Una primavera de canción.

‘Eso que tú me das’ – Jarabe de palo

Para terminar, una canción en recuerdo a Pau Donés. El último tema que nos dejó que ha sido uno de los temas del año.

