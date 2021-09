Mick Jagger no deja de sorprender en cada video que publica en las redes sociales. A los 78 años, el cantante se muestra siempre enérgico y vital; y este sábado no fue la excepción.

“¡Nos vemos mañana!”, expresó el líder de los Rolling Stones en un mensaje que acompañó de un video de 12 segundos en el que se lo ve bailando. La invitación es para el show que dará la banda este domingo en Saint Louis, Missouri, Estados Unidos.

Será el primer concierto de la gira “No Filter Tour”, un tour más que emotivo porque será el primero sin su baterista, Charlie Watts, fallecido hace solo unas semanas a los 80 años.

Como previa a la gira, los Stones dieron un show esta semana en la localidad de Foxboro, en Massachusetts. “Es una noche un poco conmovedora para nosotros porque es nuestra primera gira en 59 años sin nuestro encantador Charlie Watts. Todos extrañamos mucho a Charlie y lo hacemos como banda y como amigos, dentro y fuera del escenario”, dijo el vocalista de la formación ante un público que estalló en aplausos.

El evento, que se celebró en su honor, fue organizado por el propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, como un pequeño ensayo ante el público de lo que será la inminente gira.

El concierto permitió disfrutar asimismo del debut con ellos a la batería del multiinstrumentista Steve Jordan, que es miembro de X-Pensive Winos, un proyecto paralelo del guitarrista de los Stones, Keith Richards.

Jordan tuvo que incorporarse repentinamente a los ensayos de la gira, que arrancará oficialmente este domingo, cuando Watts tuvo que ser sometido a una operación de urgencia a principios de agosto y se informó que no podría participar en los conciertos. Solo unas semanas después, saltó la noticia de su fallecimiento en una clínica de Londres.

“No Filter Tour” será el primer periplo en vivo de The Rolling Stones en el que no participará el célebre baterista, considerado uno de los mejores de la historia, desde que se uniera a la banda en 1963, en sustitución de Tony Chapman.

“Mi querido Charlie”: el sentido homenaje en el último video de la banda

Los Rolling Stones homenajearon a Charlie Watts en el video de la canción “Living in the heart of love”, cuyo tráiler se ha dado a conocer el martes, y en el que aparece escrita en el cielo la frase “Mi querido Charlie” (“Charlie is my darling”).

Esta canción inédita que se dio a conocer el pasado agosto estará incluida como novedad en la reedición del álbum Tattoo you, que se lanzará el 22 de octubre con motivo del cuarenta aniversario del mítico disco.

En el tráiler, de 25 segundos, se ven imágenes antiguas de conciertos de la banda británica, con algunos primeros planos del baterista, intercaladas con planos de una discoteca en la que dos chicas se conocen mientras bailan este nuevo tema.

En el último plano se ve a las jóvenes besándose en una azotea de París con una imagen de fondo de la iglesia del Sagrado Corazón, mientras aparece en el cielo la frase manuscrita “Charlie is my darling”.

