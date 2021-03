Durante la jornada de este lunes, les contábamos que el ataque terrorista armado que sufrió el pasado viernes un equipo de TVN en la localidad de Tirúa, región del Biobío, en el cual se fio afectado Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez.

Sin embargo, finalmente habló de lo ocurrido fue el propio periodista del “canal de todos”, quien se desahogó con un profundo mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.

“Han pasado algunas horas del ataque que sufrimos con mi compañero Esteban Sánchez. Aún no logro sacar de mi mente sus gritos de dolor, el ruido de los disparos, el sangrado profuso de sus múltiples heridas, el dolor mío por el disparo en el brazo, la camioneta que chocaba de lado a lado porque nos habían reventado los neumáticos, en fin, la incertidumbre de saber si saldríamos con vida. Lamento y lamentaré de por vida que él haya recibido la peor parte. Me habría puesto con gusto en su lugar. Muchos y muchas de ustedes no lo conocen y no saben el valor que tiene, su talento, la creatividad y las ganas eternas de hacer periodismo de calidad”, escribió Núñez de entrada.

Y sobre la misma, agregó: “Le he dado mil vueltas a todo esto. El periodismo es una carrera que se puede enfrentar de muchas formas. No soy nadie para criticar las opciones de otros. La mía ha sido ir a terreno. Ir a los desastres naturales, a los conflicitos bélicos, a las guerras. En este camino he tenido múltiples compañeros de viaje. Esta es la primera vez que uno de ellos resulta herido. Y con secuelas de por vida”.

Tras esto, Thais Jordão, polola de la figura televisiva y madre de su hijo menor, Héctor, aprovechó la sección de comentarios del posteo para escribirle unas conmovedoras palabras, dando cuenta de su gran preocupación luego de lo sucedido.

“El amor que Dios tiene por ti es increíble”, indicó la pareja de Iván Núñez, quien agregó que “ahora vuelve a tu casa que yo y tu bebé te estamos esperando con mucho amor, anhelo y alivio. Ahora solo ora por la recuperación de tu amigo. Ven por favor”.