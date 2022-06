La jefa del comité de senadores de la DC, Ximena Rincón, dijo este domingo que su partido debiera dar libertad de acción a sus militantes para que se puedan desplegar por el Apruebo o el Rechazo de cara al Plebiscito de salida, recalcando que es lo más sano ante la división que se está observando en esta materia.

En entrevista con Canal 13, la parlamentaria dijo que “a esta altura yo creo que cada uno va a ir manifestando su opción. La JDC (Juventud Demócrata Cristiana), un grupo, porque no hicieron un militante un voto, decidió que aprobaban, una senadora dice que va a aprobar, otros dicen que no, que están inclinados por el Rechazo”.

“La verdad es que yo creo que, y se lo dije al presidente del partido, aquí debiéramos desplegarnos las dos posiciones, que son legítimas como ha dicho el Presidente de la República, y cada uno expresar por qué si, por qué no, cuáles son las miradas respecto a lo que se está ofreciendo al país y dar certezas”, sostuvo.

Consultada sobre si hay desorden en la colectividad respecto a este tema, respondió que “en algunos casos, como en este”, junto con recordar que “hay un partido de derecha en el Plebiscito de entrada que dijo que como estas son dos miradas vamos a dejar que cada uno decida”, en referencia a lo realizado por RN.

“Es lo que creo que debiéramos hacer nosotros a esta altura, en que ya no puede haber una junta nacional en el corto plazo, 30 días se necesitan para convocarla. Estamos a la vuelta de la esquina de la franja en televisión, deberíamos permitir que las dos opciones se expresen”, subrayó.

En ese contexto, indicó que “no creo que sea un problema cuando tienes miradas críticas de ambos lados y cuando hoy la postura de aprobar para reformar se cae, cuando ves este candado de titanio que la Convención le pone a la posible reforma a la Constitución (…) en ese escenario, lo más sano y transparente es que todos digan cómo cree que hay que votar y no quede ese privilegio solo para algunos”.

Criticas a la Convención

Pese a que aún no ha tomado partido por el Rechazo, la legisladora realizó varias criticas a la labor del órgano que ha redactado la propuesta de nueva Constitución, partiendo por su decisión inicial de no invitar a los ex Presidentes de la República a la ceremonia de clausura del proceso constituyente, la cual luego fue revertida.

Al respecto, Rincón señaló que “lo que ha pasado demuestra que hay algunos que están empecinados en deconstruir la historia y echar abajo todo lo que hay hacia atrás, sin entender que los pueblos tienen que pararse sobre su historia y avanzar corrigiendo lo malo”.

“Esto que se ha hecho habla al final del día de cuál es el ánimo de la constituyente, que es absolutamente refundacional. Lo que ha pasado es una evidencia más de lo que hay detrás del animo mayoritario de la Convención y no le hace bien al país (…) estamos viendo enfrentamiento y eso habla de algo que no está bien”, recalcó.

A su juicio, la Convención “no logró ser el espacio de encuentro del país, no llegó a ser la casa de todos”, por lo que insistió en destacar su propuesta de rebajar el quórum de modificación de la actual Constitución a 4/7, como una alternativa ante un triunfo del Rechazo el próximo 4 de septiembre.

Según la senadora, esa iniciativa “vive, flota y no solo en la derecha, sino en la inmensa mayoría, yo creo que lo vamos a aprobar en el Senado. Esperamos contar con respaldo, primero porque el gobierno requiere avanzar en su programa de gobierno y no puede esperar a que eventualmente se apruebe el texto de la Convención”.

“Segundo, porque creo que todos los que estamos en política tenemos que ponernos en todos los escenarios y uno posible y legítimo, según el propio Presidente, es que se imponga el Rechazo. Si se impone el Rechazo, ¿qué vamos a hacer, nos vamos a quedar de manos cruzadas? Tenemos que avanzar a los cambios”, concluyó.

