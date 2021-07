Hace más de 50 años, el científico James Lovelock tuvo la idea de que la Tierra es un organismo complejo y autorregulado. El llamó a su idea la hipótesis de Gaia, en honor a la diosa griega que simboliza la Tierra. En pocas palabras, la hipótesis de Gaia dice que la Tierra es un sistema vivo y usa mecanismos similares que los seres vivos usan para mantenerse con vida, al regular constantemente la temperatura, las entradas y salidas químicas y físicas y la adaptación a través de la evolución.

A Lovelock, que cumplió 101 años en este 2021, se le ocurrió su idea en la década de 1960, cuando la NASA le pidió que viera si sus inventos en el análisis químico podían detectar vida en otros planetas al observar sus atmósferas. Sin embargo, no todos los biólogos estuvieron de acuerdo con la premisa. Otros señalaron que muchas de las vías evolutivas de la vida pueden ocurrir por casualidad (asteroides, efectos de la radiación en la mutación, etc.) o de manera caótica (deslizamientos de tierra, erupciones) y que la influencia de la vida realmente no “controlaba” el medio ambiente. Algunos críticos objetaron la afirmación de Lovelock de que la vida “gestiona” su entorno, como una metáfora mecanicista que implicaba algún tipo de intención colectiva. Pero está claro, los científicos se basna únicamente en lo que pueden ver y tocar, sino es asó entonces nada existe. Ahora bien, si damos por buena la teoría de Lovelock entonces se podrían explicar muchos de los fenómenos que ocurren en nuestro planeta, como el que ha ocurrido recientemente en la India.

La venganza de Gaia

Incluso en unos momentos en que los efectos del cambio climático se están sintiendo en todos los países del mundo, un reciente video del suelo que se eleva repentinamente en Haryana, India, se ha vuelto viral en las redes sociales. El video, que ahora ha obtenido más de 4,3 millones de visitas, fue compartido en la página de Facebook del medio de comunicación Jagat Vani.

En el video de casi 2 minutos, un área que está sumergida bajo el agua de repente comienza a elevarse, dejando a los presentes conmocionados. Se escucha a la persona que graba el video pidiendo a la gente que retroceda mientras la tierra continúa elevándose.

“Esta es una nueva experiencia”, se puede escuchar a los hombres en el video mientras muestran la vasta área donde el suelo se ha elevado. “Esto es increíble. La tierra está creciendo por sí sola. No tenemos idea de lo que está sucediendo.”

Hasta el momento nadie ha podido ofrecer una explicación científica al misterioso fenómeno, por lo que los internautas ofrecieron sus propias teorías. Mientras que algunos dijeron que la tierra se elevó debido a la actividad tectónica, otros debatieron que se debía al metano atrapado en la tierra.

“Esto sucedió debido a actividades tectónicas. Es muy peligroso quedarse aquí. Quizás ocurrió algo de actividad volcánica”, escribió un usuario, mientras que otro comentó: “No realmente debido a la actividad tectónica, pero el metano atrapado en la tierra se libera y la capa húmeda forma una burbuja, eso es lo que parece estar sucediendo aquí.”

Como hemos comentado anteriormente, los científicos no han podido encontrar una explicación lógica y racional. Debido a esto, algunos usuarios dijeron que se trataba de otra evidencia más de que la Tierra tiene vida propia. Aunque este no sería el primer caso que demostraría la teoría de James Lovelock sobre Gaia.

Como ya publicamos en 2018, millones de internautas quedaron desconcertados con la publicación de un extraño video que muestra el inusual movimiento del suelo en un bosque canadiense, como si se la tierra tuviera respiración propia. El sorprendente video fue publicado en Facebook por Brian Nutall, quien dijo que se encontró con el extraño fenómeno de la respiración en un bosque cubierto de musgo al caminar en un día ventoso el 30 de octubre de 2018 cerca del río de Apple, en el Condado de Cumberland, Nueva Escocia.

Las imágenes mostraban claramente como el suelo del bosque inhala y exhala a un ritmo regular, como si la Tierra aprovechara ese momento para coger aire fresco. Atónito ante lo que estaba viendo, Brian sacó su Smartphone y lo grabó todo en video. En este caso en concreto se dijo que la extraña “respiración” en el suelo del bosque canadiense era causada por los fuertes vientos, que soplaban en contra de los árboles más grandes, provocando a su vez el misterioso movimiento de tierra. Al parecer, las raíces de los árboles estarían interconectadas entre si bajo todo el suelo. Por lo tanto, cuando el fuerte viento movía los árboles más grandes, la Tierra se movía en sincronía con las raíces.

Tal vez esta explicación sirva a los más escépticos, pero lo que esta claro que para muchos los fenómenos ocurridos tanto en la India como en Canadá son claros ejemplos de que la Tierra tiene vida propia, y el llamado cambio climático que supuestamente estamos sufriendo sería una venganza contra la humanidad por tantas décadas de daño causado al medio ambiente.

/psg