Todo comenzó a partir del robo de siete armas de fuego. Hace unas semanas un hombre de iniciales E.A.A.M. se presentó en el lof Choin Lafkenche, cuyo werkén es Víctor Ankalaf, con la intención de reparar el cambio de arranque de una camioneta. La actividad debía llevarse a cabo en la propiedad de María Adela Ancalaf Llaupe, hermana del exlíder de la CAM, y una vez allí, mientras reparaban el vehículo, E.A.A.M. encontró en una caleta dos escopetas, dos fusiles y tres armas de puño.

E.A.A.M. no estaba solo, le acompañaban otros sujetos de la Comunidad Autónoma We Newen de Collipulli, quienes toman las armas, las cargan en un vehículo y se las llevan hasta la toma We Newen. Allí versiones indican que las reparten y, luego, las venden. Lo cierto es que el paradero de los fusiles, escopetas y pistolas, hoy día se desconoce. Pero recuperarlas habría sido la razón que desencadenó el secuestro de, al menos, tres hombres y el descuartizamiento de uno de ellos.

Una de las hipótesis que maneja la Policía de Investigaciones es que estas armas de fuego han sido utilizadas en diferentes atentados y delitos de homicidio en la zona, y uno de ellos pudo ser el suceso que terminó con la muerte del sargento primero de Carabineros, Francisco Benavides. Por ello la preocupación de los Ancalaf en recuperarlas.

Dos de los tres arrestados por desórdenes públicos previos a la muerte del sargento Benavides, corresponden a familiares del ex CAM Víctor Ancalaf. Se trata precisamente de María Adela Ancalaf Llaupe y su hijo Guillermo Ignacio Pérez Ancalaf. Ambos fueron formalizados ante el Juzgado de Garantía de Collipulli el 25 de mayo pasado. En ese momento el fiscal del caso, Carlos Bustos, aseguró que no existía ningún vínculo respecto a la muerte del sargento primero de Carabineros con los detenidos. No obstante, planteó que los cortes de ruta son los que dan origen al fallecimiento del oficial. De aparecer las armas, entonces podría quedar claramente establecida la relación entre el clan Ancalaf y el crimen que terminó con la vida del policía.

Los tres formalizados en su momento quedaron en libertad. Sin embargo El Líbero pudo conocer que sobre al menos uno de los tres detenidos el día de la muerte del sargento Benavides (el tercero se llama Jorge Antonio Llanca Figueroa), pesa una de las 12 órdenes de detención dictadas por este caso.

Al ser consultado sobre si alguna de las personas detenidas por desórdenes el día del asesinato del sargento Benavides estaban vinculadas con esta investigación, el fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, admitió que sí. “Hay algunas de esas personas que están vinculadas, sí”, declaró.

Los hechos

El reporte policial indica que una vez que los los Ancalaf se percatan de que las armas no estaban, estos concurren al domicilio de E.A.A.M. y de uno de sus amigos de iniciales E.C.M.B. para concretar el secuestro. E.A.A.M. denuncia que lo fueron a buscar a su casa, y lo llevaron a una choza cubierta con nylon que, según su versión de los hechos, se ubica en la comunidad Choin Lafkenche “a 6 kilómetros aproximadamente hacia el interior, desde la ruta R-35”.

El secuestro del sujeto de iniciales E.C.M.B. fue denunciado por su pareja el 8 de junio. La acusación indica que se lo llevaron dos hombres, con vestimentas oscuras y mantas, que portaban un arma de fuego larga y otra corta. En la choza había un tercer sujeto, que los otros dos hombres no conocían.

E.A.A.M. y E.C.M.B. son descritos como “amigos” y a su vez “compañeros de delitos”. El primero figura con 11 reiteraciones en el Sistema de Consulta de Imputado Conocido, sin órdenes de detención vigente. En su caso no había denuncia por la desaparición ya que lo hacían comunicarse permanente con su padre, diciéndole que se encontraba bien.

El escape y las torturas

La trama comienza a desenredarse el pasado 12 de junio, esa noche tras varios días en cautiverio E.A.A.M. logra escapar. Su relato indica que seis hombres encapuchados lo mantuvieron maniatado de pies y manos. No obstante, el día 12 los secuestradores estaban bebidos y allí vio su oportunidad. Logró sacarse las amarras, tomar su teléfono celular y darse a la fuga. Corrió descalzo por diferentes predios, hasta que logró señal telefónica, y llamó a los carabineros para pedir auxilio. Es hallado semidesnudo, en aparente estado de deshidratación, con contusiones en distintas partes del cuerpo, heridas por arma blanca en las piernas, quemaduras en la boca y una lesión en el cuero cabelludo causada con un hacha.

En este sentido, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, declaró: “No solo se ha privado de libertad de forma ilegítima a dos personas, sino que además se les ha sometido a tratos crueles e inhumanos de esto dan cuenta no solo sus declaraciones, también la evidencia que se ha podido levantar de los lugares donde se mantuvieron privados de libertad y, además, de los certificados y pericias físicas que se han practicado a la víctima que logró huir de sus captores”.

🔴 El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, confirmó detención de 2 personas por secuestro perpetrado en Collipulli: "Destaca la inusitada violencia que los participantes en estos hechos han desplegado en contra de las víctimas" pic.twitter.com/sAu7a2DeVc — Fiscalía Araucanía (@FISCALIA_IX) June 18, 2021

La víctima señala que los captores les habrían dado plazo para hacer entrega de las armas, amenazando con que si no aparecían los iban a matar.

Tras las denuncias, la la PDI y personal COP de la Segunda Comisaría de Pailahueque realizan diligencias en el sector y encontraron la choza descrita por la víctima. Tras distintas gestiones logran detener a dos personas, ya que la tarde del 17 de junio dos de los implicados, ambos de 20 años de edad, se presentaron ante la Fiscalía Local de Collipulli -en compañía del abogado privado Ricardo Traipe- y reconocen haber descuartizado, incinerado y esparcido a un río cercano a la víctima.

La tarde del viernes el Juzgado de Garantía de Collipulli acogió el requerimiento del Ministerio Público y amplió el plazo de detención de los dos imputados por los delitos de secuestro agravado y homicidio hasta el lunes 21 de junio próximo a las 12 horas. Ese día la formalización se realizará bajo reserva por requerimiento de la Fiscalía.

Además, pasadas las 16:00 horas, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía confirmó la detención por parte de la PDI de La Araucanía de otras dos personas investigadas por el secuestro de dos víctimas en Collipulli. Y más tarde se confirmó la detención de otras dos personas. Con esto llegan a seis los detenidos. Las órdenes de detención fueron materializadas en Vilcún y Collipulli. Las autoridades se mantienen en la búsqueda de otros seis implicados.

El fiscal Garrido detalló que están investigando dos delitos de secuestro en sus formas agravadas, uno por el maltrato y el daño causado a la integridad física de la víctima y el otro por secuestro con homicidio. Con respecto a la segunda víctima, informó que los antecedentes que han logrado reunir hasta el momento dan cuenta de que “los captores dieron muerte a la víctima y luego desarrollaron algunas acciones para ocultar la evidencia”. El persecutor agregó que “la violencia con la que se actuó es a niveles que no habíamos visto. Supera lo habitual”.

Garrido confirmó que el secuestro se derivó de “la sustracción de armas y drogas que los secuestradores mantenían ocultos al interior de una comunidad”. El fiscal regional aseguró que se están trabajando en el hallazgo del cuerpo del hombre secuestrado y asesinado.

🔴|ÚLTIMO MINUTO|🔴 El Fiscal Regional de La #Araucanía, Roberto Garrido, confirmó el homicidio de uno de los 2 hombres secuestrados el pasado 8 de junio al interior de una comunidad mapuche en la comuna de #Collipulli.

(Sigue) pic.twitter.com/qnOqj7Rcck — UATV Noticias (@UATVNoticias) June 18, 2021

Fuentes de la región indican que en el caso todo apunta al clan Ancalaf. Dicen que este modus operandi se asemeja a los utilizados por carteles de narcotráfico mexicanos. “Víctor Ancalaf estuvo en la vía violenta, luego pasa al diálogo con el gobierno, lo tildan de traidor y opta por regresar a la vía violenta. Estaba amenazado de muerte, la única forma de volver al weichan (lucha) es siendo el más violento de todos. Causar miedo. Ahora puede venir es una ola de venganza sin fin”, advierten.

La Intendencia de la Araucanía se querelló por estos hechos. El texto indica que el Ministerio Público en conjunto con la Policía de Investigaciones realizaron gestiones con las cuales se pudo determinar el lugar donde las víctimas fueron mantenidas secuestradas, además de “constatar la excesiva e inusitada violencia que se empleó en contra de ellas, las que se tradujeron en lesiones de gravedad en su contra”.

Por Emily Avendaño, para El Líbero

