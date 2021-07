“No tengo ninguna relación con ese escrito”, con esas palabras Duberlín Arismendi, inspector de patio del Liceo Alemán, desmintió las declaraciones del precandidato presidencial y actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. El abanderado del PC lo apuntó como autor del polémico anuario que comenzó a circular por redes sociales hace unas semanas.

A través de un comunicado el inspector del liceo señaló: “En relación a las palabras que expresa el señor Daniel Jadue Jadue, en referencia al anuario del Liceo Alemán del año 1983, donde alude directamente a mi persona como autor del texto que hace referencia a él, debo señalar que no tengo ninguna relación con ese escrito”.

Respecto al video que circula en redes sociales, junto con las declaraciones del candidato en el ciclo presidencial de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde Jadue afirmó que fue Arismendi el autor del texto, declaró que en el anuario “hay descalificaciones inaceptables para la comunidad judía”.

En el video se ve al precandidato del Pacto Apruebo Dignidad sentado en un silla conversando sobre el anuario. “En esa época yo estaba enfermo y entre los compañeros que estaban en el curso, yendo a clases, se repartieron las biografías de otros. Nadie se acordó de hacer la mía y efectivamente la hizo él, se llamaba Duberlín Arismendi. Me acuerdo que en esa época le reclamé porque me pareció muy ofensiva, pero es algo que yo no escribí y que yo no siento”, explicaba Jadue.

Sin embargo, las declaraciones del edil de Recoleta llevaron a Arismendi a advertir que “en el contexto de estas declaraciones del señor Jadue Jadue, en ese entonces alumno del establecimiento, me reservo el derecho a tomar acciones legales que salvaguarden mi integridad personal y mi prestigio profesional”.

Esta fake news no ha sido la única que ha vociferado el alcalde comunista. A ella se suma una larga lista de declaraciones erróneas. A continuación otros nueve dichos que incluyen falsedades en su contenido.

1. “Muchos más chilenos hay en el extranjero, que extranjeros en Chile”

Uno de ellos, ocurrió el 30 de agosto de 2020, en el programa Toleracia Cero donde Daniel Jadue señaló que “muchos más chilenos hay en el extranjero que extranjeros en Chile”.

Sin embargo, según las cifras entregadas el año pasado por Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre extranjeros en Chile y la Dirección de Extranjería y Migraciones (DEM) se estima que la población extranjera que reside en Chile es de 1.492.522 personas. En tanto, respecto de la cantidad de chilenos viviendo en el extranjero, el informe que realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores establece que hay 1.037.346 chilenos en el exterior. Cabe precisar que de ellos 570.703 son nacidos en Chile y 466.643 son nacidos en el exterior.

2. “Hay cientos de agentes del Estado venezolano condenados por la violación a los derechos humanos en las protestas”

El 5 de septiembre de 2020, Daniel Jadue, afirmó tener “un dato” sobre Venezuela: “Hay cientos de agentes del Estado venezolano condenados por la violación a los derechos humanos en las protestas. ¿Cuántos hay aquí? La violación a los DD.HH. son dolorosas en todas partes del mundo, pero no transforman a un gobierno en una dictadura”.

Sin embargo, el director ejecutivo de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, Ali Daniels, declaró a El Líbero: “Él (Jadue) está confundiendo. Se trata de funcionarios de seguridad del Estado condenados por homicidio, pero esa cifra no representa la realidad de la lucha a favor de los derechos humanos en el país. No se puede decir que esas 117 condenas son por violación de derechos humanos en las protestas, porque obedecen a distintas causas y escenarios”.

3. La propuesta de elevar la carga tributaria a 10 puntos en 4 años

Parte del programa del candidato presidencial del Partido Comunista es dar prioridad “a una reforma tributaria para aumentar los ingresos en unos 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto para financiar la creación de un nuevo sistema estatal de pensiones y otros programas destinados a reducir la desigualdad”.

Según señaló la directora del Centro de Estudios Financieros, ESE Business School, Cecilia Cifuentes, esto “no es viable en el plazo que ellos quieren y con los impuestos que están proponiendo”. La economista asegura que “jamás van a recaudar eso en un período de cuatro años” y agrega que va a provocar un “déficit fiscal de 14% del PIB en el primer año” que, según sus análisis, “no van a poder cerrar con recaudación y se va a quedar pegado o ir subiendo aún más”.

Adicionalmente, el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, señaló que no se pueden aplicar impuestos sumamente altos considerando la economía actual. Además, agregó que “me parece complicada la propuesta de reforma a las pensiones de Daniel Jadue con el retiro del 100% de los fondos. Eso imposibilitaría pensiones dignas a futuro y generaría un descalabro económico a corto plazo”

4. Los créditos hipotecarios son caros en Chile

Siguiendo en el ámbito económico, el 20 de junio de 2021 señaló en TVN que “los créditos hipotecarios son caros porque la industria de la banca ha puesto el énfasis en ganar ellos”. Y luego de que le consultaran sobre esta afirmación, señaló que “históricamente las tasas de nuestro sistema bancario te hacen pagar tres veces, porque además te hacen pagar en UF. ¿Usted sabe que somos el único país que tiene UF en el mundo, no?”.

Pero, la afirmación de Jadue está distante de los rankings mundiales. En un ranking realizado por Numbeo en el que se compara la tasa de interés fija de créditos hipotecarios por un período de 20 años en 107 países a nivel mundial, Chile se ubica en el puesto 33 entre los países con menor tasa.

Puntualmente, al comparar a Chile con el resto de América, se encuentra en el segundo lugar con menor tasa. La lista es liderada por Canadá (3,34%), seguido de Chile y en el último puesto se encuentra México con la tasa de interés más alta (11,17%).

5. Jadue asegura que un “consejo ciudadano” fiscalizará su ley de medios

Ahora bien, las declaraciones del alcalde abarcan diversas áreas, desde demografía y economía -como los mencionados anteriormente- hasta los medios de comunicación. El 22 de junio de 2021, durante el debate entre los candidatos presidenciales de Apruebo Dignidad transmitido por CHV/CNN, Daniel Jadue fue consultado sobre qué organismo se encargará de supervisar la ley de medios y que su cumpla la pluralidad y el derecho a la información. “Un consejo ciudadano compuesto por todos los poderes del Estado, pero también podría ser electo por la ciudadanía”, respondió.

“No esperamos cerrar medios, pero efectivamente, creemos que primero el Estado tiene que tener medios que aseguren pluralidad y que efectivamente tiene que establecerse una Ley de Medios que asegure pluralidad y objetividad en la información”, agregó.

Tras los dichos de Jadue, la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) emitió un comunicado señalando que “los canales de televisión chilenos reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión y opinión. Es un derecho humano fundamental, reconocido internacionalmente y es uno de los sustentos de todo sistema democrático”.

Por su parte, la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, también rechazó la propuesta del candidato comunista. Mediante una declaración, explicaron que “el Estado nunca podrá ejercer acciones ni actitudes tendientes a imponer su injerencia en las líneas editoriales de nuestros medios locales, sino que debe respetar siempre y de forma irrestricta la libertad de expresión”.

6. Jadue y demolición en Bellavista

En otra ocasión, el 24 de febrero de 2021 el candidato comunista, Daniel Jadue, vía Twitter indicó: “Se caen las mentiras de la inmobiliaria, pues siempre hemos actuado conforme a derecho. Desde el día 1 nuestro objetivo ha sido defender y cuidar los barrios. Este fallo establece un precedente para todo Chile, pues nadie está por sobre la ley!”

Esto porque según afirmaba el edil, la Corte Suprema habría fallado en contra del recurso de protección interpuesto por la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. por la demolición de un edificio en Bellavista, declarando que la Municipalidad de Recoleta ha actuado conforme a derecho. Sin embargo, el abogado de la empresa, Christian Espejo, desmintió la afirmación.

“Lo que en verdad dijo la Corte Suprema es que se va a referir al caso cuando vea el reclamo de ilegalidad presentado por la inmobiliaria respecto de los actos administrativos ilegales emanados de la Municipalidad de Recoleta (…). Acá el único que miente descaradamente al país es Jadue, lo que resulta gravísimo de parte de una autoridad que pretende aspirar al máximo cargo de elección popular”, especificó.

7. “No me da el corazón para sacar a alguien que no pueda pagar una propiedad que a mí me genera renta”

El 20 de junio de 2021, el alcalde de Recoleta aseguró en Estado Nacional (TVN) que no se atrevió a sacar de uno de sus departamentos que arrienda en Recoleta a una familia que no pudo pagarle.

Ante una pregunta de Matías del Río sobre las cinco propiedades que tiene, de acuerdo con datos de Infoprobidad, Jadue respondió: “Le voy a dar un ejemplo. El único (de los cincos departamentos) que está arrendado, porque los otros los ocupa mi familia en el tiempo de la pandemia, dejaron de pagar el arriendo y no me atreví a sacarlos porque no me da el corazón para sacar a alguien que no pueda pagar una propiedad que a mí me genera renta”.

Sin embargo, sus inquilinos aclararon al Diario Financiero que no dejaron de pagar y que lo que el edil hizo fue bajarles el canon a la mitad por “poco más de un año”, mientras durase su situación de desempleo. Ahora que ya encontraron trabajo, volvieron al ritmo de pago normal.

8. Jadue se atribuye la firma del acuerdo del 15-N

A fines de mayo de 2021, el candidato presidencial del PC, Daniel Jadue afirmó “yo primero le voy a recordar a Gabriel (Boric) que el acuerdo del 15 de noviembre fue porque los alcaldes y alcaldesas de Chile convocamos anticipadamente a una consulta nacional, cuando el Congreso ni siquiera se imaginaba convocar una consulta nacional. Le pediría a todo el sistema político que nadie se atreva, por favor, a tratar de apropiarse de este proceso, porque este proceso lo definió el pueblo de Chile en la calles y no los parlamentarios en el Congreso o el Gobierno”.

Las declaraciones de Jadue generaron una ola de reacciones en las que le reprochan que se está atribuyendo la firma de un acuerdo al que el Partido Comunista no se sumó.

9. Piden quiebra de la farmacia popular

El pasado 16 de junio de 2021, la empresa Best Quality Products interpuso una demanda de liquidación forzosa contra la Asociación Chilena de Farmacias Populares (ACHIFARP), cuyo representante legal es el alcalde de Recoleta y candidato presidencial del PC, Daniel Jadue.

La empresa es acreedora de la denominada Farmacia Popular y de once facturas impagas por un monto total de $1.272.000.000. La acción judicial busca recuperar el dinero a través de la liquidación de bienes de la Asociación que creó el alcalde de Recoleta en mayo de 2016.

Esta acción judicial no es la única que persigue a la alcaldía, la municipalidad se encuentra en varios procesos judiciales. Uno con la Inmobiliaria Bellavista S.A., que actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional, otra contra Inversiones Rosachi y su representante César Salazar Salamanca. A ellas se suma, el polémico Caso Luminarias, donde la empresa Itelecom también emprendió acciones judiciales contra la Municipalidad por boletas impagas

