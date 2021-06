Se ha descubierto un nuevo fallo de iOS que afecta a los iPhone de Apple. Un fallo que bloquea por completo el WiFi de los teléfonos de Apple, tanto los ubicados en España como en el resto del mundo. Este fallo, además, se puede ‘explotar’ de una forma muy sencilla.

Y es un fallo a tener en cuenta, ya que bloquea por completo el WiFi del iPhone. Tanto, que no vale un reinicio del dispositivo para recuperarlo.El problema obligará al usuario a tener que restablecer los ajustes de red de su teléfono.

Si un iPhone se conecta a una red WiFi con un nombre muy concreto, el WiFi del dispositivo se bloquea por completo. Afortunadamente, hay una forma de recuperarlo, por lo que si por un casual tu iPhone ha sufrido este fallo, te contamos como ‘resucitar’ su conectividad WiFi.

No te conectes a este WiFi

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3

— Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021