Carabineros informó el día de hoy que en lo que va de este año ha habido un incremento importante en los accidentes de tránsito, los incidentes en las rutas han crecido un 10%, mientras que los lesionados un 11%, y se registran un 56% más de muertes respecto a otros años.

El Director Nacional de Orden y Seguridad, el general Enrique Monrás sostiene que las principales causas de estos siniestros son por no conducir atento a las condiciones de tránsito, a exceso de velocidad o peatones que cruzan las calles sin precaución, además dice que no se puede olvidar que detrás de estas cifras hay personas.

“Lo que más nos preocupa es que en poco más de un mes debemos lamentar cerca de 4.700 lesionados y 178 fallecidos. Son muchos compatriotas con secuelas graves y casi 200 familias de nuestro país que han sufrido pérdidas irreparables. En muchos casos, por situaciones que son absolutamente evitables”, señaló el uniformado.

Afirmaron que como policía durante este año han realizado 476.377 controles vehiculares, en promedio 12.900 inspecciones a automóviles al día, y han cursado 93 mil infracciones, de las cuales casi 15 mil corresponden a exceso de velocidad.

Monrás enfatizó en que los accidentes de tránsito son la “otra pandemia” debido a las personas que fallecen a diario y aseguró que “seguiremos redoblando esfuerzos y llamamos a la ciudadanía a la responsabilidad. Aquí no se trata solo de cumplir con la Ley del Tránsito, sino de proteger a sus propias familias”.

Carabineros entregó distintas recomendaciones a los conductores como por ejemplo chequear el estado mecánico del vehículo, no consumir alcohol o drogas cuando se maneja, usar los sistemas de seguridad tanto en adultos como en menores, no hablar ni enviar mensajes por celular, no exceder los límites de velocidad y respetar las señales de tránsito.

