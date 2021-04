UNA ABUELITA HABLA POR TELÉFONO AL HOSPITAL Y PREGUNTA

TÍMIDAMENTE:

-Sería posible que alguien me informara, como está una paciente?

La Operadora contesta:

– Encantada de ayudarla, Cómo se llama la paciente y en qué cuarto está?

La Abuelita con su voz temblorosa dice:

-Nora Martinez, Habitación 302.

-La operadora responde, permítame ponerla en espera, mientras hablo con la enfermera del piso para poder informarle.

Después de unos 2 minutos, le informa:

Tengo buenas noticias, la enfermera que en este momento está con ella me dijo que Nora va muy bien, su presión arterial y su glucosa ya están en su curso normal y su Doctor que la vio esta mañana dice que la darán de alta el martes.

La Abuelita dice:

-Que alegría ya estaba preocupada, Dios la Bendiga señorita por las buenas noticias.

-La Operadora dice: fue un placer ayudarla pero perdon, Nora es su Hija?

La Abuelita le contesta:

No, Nora soy yo, la de la habitación 302, lo que pasa que estoy internada por fonasa por Covid positivo y como nadie me da pelota con el timbrecito de mierda ese, no me dan medicamentos, no me sirven comida, la enfermera no viene a verme y el médico hace tres días que no aparece, entonces antes de ayer me vine a mi casa. Estoy llamando para saber si ya estoy bien y si en ese hospital de mierda alguien se dio cuenta que me fui!!!

