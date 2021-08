La desaceleración de la rotación de la Tierra en torno a su propio su eje, que empezó hace unos 2.400 millones años, trajo consigo un incremento de la oxigenación del planeta, que se convirtió paulatinamente en un lugar rico en O2, según ha concluido un grupo de científicos de Alemania y EE.UU. en un estudio publicado este lunes en la revista Nature Geoscience.

Según los investigadores, la ralentización de la rotación terrestre se tradujo en un aumento de la duración del día, lo que podría haber incrementado la liberación del oxígeno de esteras microbianas que captaban rayos solares, necesarios para la fotosíntesis.

It was a long day for microbes: A slowdown in the Earth’s rotation could have affected the oxygen content of the atmosphere.

Paper @NatureGeosci by #JudithKlatt @microsensors and colleagues @UMich @GreatLakesGreg https://t.co/bj0Apy41c7#LakeHuron

(C) P. Hartmeyer @sanctuaries pic.twitter.com/T4ZNBKPWIf

— Max Planck Institute for Marine Microbiology (@MarineMicrobio) August 2, 2021